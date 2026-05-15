نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق فريق إنتر ميلان ثنائية تاريخية بفوزه على نظيره لاتسيو بثنائية دون رد، في نهائي كأس إيطاليا، في مباراة حصد فيها الفريقان ملايين الدولارات كجوائز مالية.

وحصد إنتر لقب كأس إيطاليا العاشر في تاريخه، ما يعني أن المدرب الروماني كريستيان كيفو ينضم إلى قائمة حصرية من المدربين الذين فازوا بالثنائية في أول موسم كامل لهم في قيادة العملاق الإيطالي.

وحقق إنتر أول ثنائية محلية له منذ 16 عاماً. وكانت آخر ثنائية لهم ضمن الثلاثية التاريخية التي حققها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2010، وهو الفريق الذي كان كيفو جزءاً منه.

وشهد نهائي كأس إيطاليا أرقاماً قياسية إيجابية وسلبية في نسب المشاهدة، حيث سجل نهائي لاتسيو وإنتر رقماً قياسياً جديداً لأعلى إيرادات في يوم مباراة نهائية لكأس إيطاليا، حيث بلغت إيرادات التذاكر 5.636.918 يورو، وفقاً لتقارير موقع «كالتشيو إي فينانزا».

وفي المقابل، لم يبدِ المشجعون في منازلهم حماساً كبيراً للمباراة النهائية، حيث كانت الأقل مشاهدة منذ أن أصبحت المباراة النهائية من جولة واحدة في عام 2008.

وفيما يتعلق بالجوائز المالية، حصد إنتر ميلان ما مجموعه 7.1 مليون يورو من مشاركته في بطولة كأس إيطاليا لموسم 2025-2026، حيث حصل الفريق على مكافأة قدرها 4.4 مليون يورو لفوزه في المباراة النهائية، إضافة إلى 1.5 مليون يورو حصل عليها لبلوغه نصف النهائي، و800 ألف يورو لبلوغه ربع النهائي، و400 ألف يورو لمشاركته في دور الـ16.

وفي غضون ذلك، حصد لاتسيو ما مجموعه 4.6 مليون يورو من الكأس هذا الموسم، حيث حصل على 1.9 مليون يورو كخاسر في المباراة النهائية، ومثل إنتر، حصل على 1.5 مليون يورو لتأهله إلى نصف النهائي، و800 ألف يورو لبلوغه ربع النهائي، و400 ألف يورو لبلوغه دور الـ16، وسيحصل إنتر ولاتسيو أيضاً على حصة من عائدات البث التلفزيوني من المباراة النهائية، ولكن لم يتم تأكيد المبلغ المحدد بعد.