الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحلّق بثنائية أوروبية في المجر والبرتغال

«الإمارات للدراجات» يحلّق بثنائية أوروبية في المجر والبرتغال
15 مايو 2026 16:40

عواصم (وام)
واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه في السباقات الأوروبية، بعدما توّج لاعبه الفرنسي بينوا كوزنيفروي بلقب المرحلة الثانية من طواف المجر، وانتزع صدارة الترتيب العام، فيما حقق الروسي ماتفاي بولديريف أول انتصار له بقميص فريق الإمارات للشباب، خلال المرحلة الأولى من طواف البرتغال للمستقبل.
وشهدت المرحلة الثانية من طواف المجر منافسة كبيرة، بعدما تفككت المجموعة الرئيسية بفعل الرياح قبل 25 كم من خط النهاية، لينجح الفريق في التمركز بالمقدمة ووضع جميع دراجيه الستة ضمن المجموعة الأولى، مستفيداً من العمل الجماعي والتنظيم التكتيكي المميز.
ونجح كوزنيفروي في الانطلاق بقوة قبل 600 متر من النهاية ليحسم الفوز لصالحه، محققاً ثاني انتصاراته خلال أقل من أسبوع، بعدما توّج مؤخراً بسباق جائزة موربيهان الكبرى.
كما انتزع صدارة الترتيب العام لطواف المجر بفارق أربع ثوانٍ أمام الدنماركي كريستيان إيغولم، فيما جاء البلجيكي تيم ميرلييه ثالثاً، والكولومبي سيباستيان مولانو رابعاً.
وفي البرتغال، قدم فريق الإمارات للشباب عرضاً قوياً خلال المرحلة الأولى من طواف البرتغال للمستقبل، بعدما حقق الروسي الشاب ماتفاي بولديريف فوزاً منفرداً مميزاً عقب هجوم مبكر، أنهاه بفارق 41 ثانية عن زميله الإسباني خايمي توريس، فيما جاء الإسباني روبن رودريجيز ثالثاً بفارق 49 ثانية.
وبهذا الفوز، تصدر بولديريف الترتيب العام للسباق بفارق مريح قبل المراحل المتبقية، مؤكداً البداية القوية لمشواره مع الفريق، الذي يواصل التركيز على تطوير المواهب الشابة وصقلها في أبرز السباقات الأوروبية.

أخبار ذات صلة
سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
«الإمارات للدراجات» بطل المرحلة 4 في «جيرو دي إيطاليا»
الإمارات للدراجات
المجر
البرتغال
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
اليوم 18:23
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
الترفيه
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
اليوم 18:12
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
اليوم 18:04
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
الرياضة
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©