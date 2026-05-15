النسخة الـ18 من «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 9 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن الحدث الأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية، والذي يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، في ظل الريادة الإماراتية المتواصلة على مستوى العالم في تطوير اللعبة وتنظيم أكبر بطولاتها وأكثرها تأثيراً.

وتمكنت البطولة، على مدار سنوات تنظيمها، من ترسيخ حضورها كأهم حدث رياضي سنوي عالمي في رياضة الجوجيتسو، من حيث أعداد المشاركين، وقيمة الجوائز، وقوة المنافسات، والحضور الجماهيري، إلى جانب دورها المحوري في تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير اللعبة وصناعة الأبطال واكتشاف المواهب، وتعزيز التفاعل بين الخبرات والأساليب الفنية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة على مدار 13 يوماً، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر، عبر برنامج تنافسي شامل يغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، من الهواة والباراجوجيتسو، إلى الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين، بما يعكس التطور المستمر للبطولة واتساع قاعدة المشاركة فيها عاماً بعد عام.

وتنطلق المنافسات يومي 9 و10 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للهواة، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة للحزام الأزرق للرجال والسيدات، فيما يُخصص اليوم الثاني لفئتي الكبار والأساتذة للحزام الأبيض، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو للرجال والسيدات.

وتقام بطولة أبوظبي العالمية للناشئين خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، مخصصة للاعبين واللاعبات ضمن الفئات العمرية من 10 إلى 17 عاماً، حيث تشمل منافسات اليوم الأول فئة البراعم 10 و11 عاماً للبنين والبنات، واليوم الثاني فئة الأشبال 12 و13 عاماً، فيما يشهد اليوم الثالث منافسات فئتي الناشئين والشباب 14 و15 عاماً و16 و17 عاماً للبنين والبنات.

أما مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، فيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، ويستهدف الفئات العمرية من 4 إلى 17 عاماً ضمن مستويات أحزمة مختلفة، بما يمنح اللاعبين واللاعبات في المراحل التأسيسية والتطويرية فرصة خوض تجربة تنافسية مناسبة لأعمارهم ومستوياتهم الفنية.

ويشهد اليوم الأول منافسات فئتي الأطفال 2 والبراعم للأعمار من 6 إلى 7 أعوام ومن 10 إلى 11 عاماً، فيما يُخصص اليوم الثاني لفئات الأطفال 1 و3 للأعمار من 4 إلى 5 أعوام ومن 8 إلى 9 أعوام، على أن تُختتم منافسات المهرجان في اليوم الثالث بفئات الأشبال والناشئين والشباب للأعمار من 10 إلى 17 عاماً.

وتتواصل المنافسات يومي 17 و18 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئة الأساتذة في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، إلى جانب نزالات اللاعبين المتأهلين عبر البطولات التصنيفية المعتمدة في دولهم ضمن فئة الأساتذة 1، فيما يُخصص اليوم الثاني لمنافسات الحزام الأسود للرجال والسيدات.

وتُختتم المنافسات الرياضية ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، حيث يشهد اليوم الأول نزالات الكبار من الرجال والسيدات في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وفي اليوم الثاني، تتواصل المنافسات مع الأدوار الرئيسة والحاسمة، بما في ذلك نزالات تحديد المركز الثالث لفئة الحزام الأسود، قبل أن تُسدل الستارة في اليوم الثالث مع النهائيات الكبرى للحزام الأسود للرجال والسيدات.

ويُختتم برنامج البطولة في اليوم التالي بإقامة جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي تمثل المحطة المثالية للاحتفاء بأبرز النجوم والإنجازات في واحدة من أهم منصات التكريم في الرياضة.