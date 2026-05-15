يونايتد إلى دوري المحترفين رسمياً و5 أندية تتصارع على البطاقة الأخيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفل يونايتد متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتأهل تاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل 2026-2027، قبل جولتين على ختام المسابقة، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام مضيفه العروبة مساء الجمعة، ضمن الجولة 28.

وعزز التعادل صدارة يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العروبة الثالث، مع أفضلية المواجهات المباشرة ليونايتد بعد فوزه ذهاباً 2-1.

وفي المقابل، اشتعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية، والذي بات يجمع خمسة فرق، يتقدمها حتا الوصيف برصيد 53 نقطة، يليه العروبة الثالث بـ51 نقطة، ثم دبا الحصن والعربي برصيد 50 نقطة لكل منهما، والذيد خامساً بـ48 نقطة.

وشهدت الجولة 28 فوز حتا الكبير على مضيفه الذيد 4-0، وتفوق دبا الحصن على الحمرية 1-0، والعربي على جلف يونايتد 2-1، فيما فاز الإمارات على الاتفاق 4-2، وتعادل مجد مع الجزيرة الحمراء سلبياً، وسيتي مع الفجيرة 1-1.

واكتسى تأهل يونايتد إلى دوري المحترفين بصبغة تاريخية، بعدما أصبح أول نادٍ خاص ينجح في تحقيق إنجاز الصعود، ليواصل كتابة فصله الخاص في كرة القدم الإماراتية.

ومنذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية موسم 2019-2020، اختار يونايتد أن يسلك طريقاً مختلفاً، حيث انطلق من مدينة دبي الرياضية بشعار: «نحن عائلة.. متحدون.. ننمّي الرقي»، واضعاً نصب عينيه بناء مشروع رياضي متكامل لا يقتصر على النتائج فقط، بل يمتد إلى صناعة بيئة احترافية تستقطب المواهب والخبرات.

وخلال سبعة مواسم فقط، نجح النادي في تحقيق قفزات متسارعة على سلم المنافسة، بعدما حل ثالثاً في موسمه الأول بدوري الدرجة الثانية، ثم واصل التطور وصولاً إلى وصافة دوري الثانية والصعود إلى دوري الأولى في موسم 2022-2023.

وفي أول مواسمه بدوري الأولى حل سادساً، قبل أن ينهي الموسم الماضي رابعاً، ليصبح أحد أبرز المنافسين على الصعود، قبل أن ينجح أخيراً في حسم بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، في موسم تاريخي شهد أيضاً بلوغه الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.