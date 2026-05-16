ليفربول في المأزق الكبير!

ليفربول (رويترز)

لا يشعر أرني سلوت مدرب ليفربول، بمزيد من الضغط بعد خسارة فريقه 4-2 أمام أستون فيلا ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، مما عرض مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للخطر، لكنه ⁠يقر بأن فريقه يستقبل الكثير من الأهداف السهلة.

تراجع ليفربول ​إلى المركز الخامس في الترتيب بعد هذه ​الهزيمة، وقد ‌يتجاوزه بورنموث مما سيؤدي ⁠إلى ​خسارته فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح عمل سلوت تحت المجهر في الأسابيع الأخيرة، رغم أنه قال يوم الخميس قبل الهزيمة أمام ‌فيلا إنه يخطط للموسم المقبل مع مالكي النادي.

وقال سلوت ‌في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يتعلق الأمر بي، بل بخيبة أملنا من النتيجة... تحدثت أمس عن ​هذا الأمر وهذا يكفي".

وأضاف "ينصب تركيزنا على مباراة برنتفورد (مطلع الأسبوع المقبل) والتأكد من كسب دعم الجماهير من خلال بدء المباراة بقوة وبطريقة جيدة".

وتابع "سيقودنا تضافر دعم الجماهير والأداء الجيد إلى ما نريد تحقيقه وهو ‌التأهل إلى دوري أبطال ​أوروبا".

سجل أستون فيلا أربعة أهداف أمس، لكن كان بإمكانه تسجيل المزيد بعد أن اخترق دفاع ليفربول. ويقر سلوت بأن هذا الأمر يمثل ​مصدر قلق كبير وقد ‌كان ⁠كذلك منذ ‌فترة.

وقال "استقبلنا الكثير من الأهداف ‌هذا الموسم وهو أمر يصعب تصديقه ما لم تراه بنفسك وهذا ما ⁠حدث لنا اليوم. كان فيلا الفريق الأفضل وخرجت المباراة ​عن سيطرتنا".

وأضاف "لا يتعلق الأمر بي أو بمدى إحباطي، بل إنه محبط للجميع، للاعبين والطاقم الفني وبالتأكيد المشجعين. في كرة القدم يمكن أن تنزلق (دومينيك سوبوسلاي في الهدف الثاني لفيلا)، لكن هذا أمر ​مؤسف للغاية. نعرف ما يتعين عليها فعله ​الأسبوع المقبل".