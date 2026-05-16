يلاقي اتحاد العاصمة.. الزمالك يدشّن حلم الثنائية بنهائي الكونفيدرالية

القاهرة (د ب أ)

يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد الجزائر عن الوقوف مجدداً على منصة التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، حينما يلتقيان اليوم السبت بإياب الدور النهائي للمسابقة القارية في مواجهة عربية مرتقبة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب (5 يوليو) في الجزائر العاصمة، انتهت بفوز اتحاد العاصمة 1/ صفر، ليتقدم خطوة لا بأس منها من أجل التتويج بلقبه الثاني في المسابقة، التي سبق أن حمل كأسها موسم 2022/ 2023.

وأصبح يكفي اتحاد الجزائر التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، في لقاء الإياب، شريطة تمكّنه من هز الشباك، من أجل الظفر باللقب، في حين بات يتعين على الزمالك الفوز بفارق هدفين إذا أراد الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2019 و2024.

وفي حال انتهاء المباراة بفوز الزمالك 1/ صفر، سوف يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتوّج باللقب، أما في حال انتصار الفريق الأبيض بفارق هدف وحيد في ظل تسجيل اتحاد العاصمة هدفاً على الأقل، فسيعني ذلك فوز الفريق الجزائري بالبطولة، في ظل تفوّقه بفارق الأهداف المسجّلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقاً للائحة المسابقة.

واستمتعت الجماهير التي حضرت لقاء الذهاب بمباراة قوية ومثيرة، لم تخلُ منها الندية طيلة 90 دقيقة، كما صنعت جماهير الفريقين أجواء مثالية رائعة فوق المدرجات.

وشهدت نهاية لقاء الذهاب أجواء مشتعلة، ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تم ارتكاب خطأ على ريان محروز، لاعب اتحاد الجزائر، داخل منطقة جزاء الزمالك، غير أن حكم المباراة الموريتاني، دحان بيدة، لم يعلن عن شيء، لينطلق لاعبو نادي الزمالك في هجمة معاكسة، سجلوا من خلالها هدفاً عن طريق البرازيلي خوان بيزيرا، الذي توغل وسط الدفاع وراوغ الجميع وأسكن الكرة في الشباك.

وعاد حكم المباراة لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، قبل أن يعلن عن ركلة جزاء لاتحاد الجزائر، وبالتالي ألغى تلقائياً هدف الزمالك، مع طرد لاعبه المغربي محمود بنتايج للاعتراض.

وتولى أحمد خالدي مهمة تنفيذ ركلة الجزاء، وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء، ليعلن فوز الفريق الجزائري باللقاء.

ورغم الخسارة، شدّد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على أن فريقه لا يزال يمتلك كامل الحظوظ في الفوز بالبطولة، حيث قال عقب المباراة: «هناك شوط أول انتهى في الجزائر، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولدينا دوافع قوية من أجل التعويض وتحقيق اللقب. كنا نأمل على الأقل الخروج بالتعادل السلبي».

أوضح مدرب الزمالك أن لاعبيه قدّموا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية، خاصة على المستوى الدفاعي، مؤكداً أن الفريق حاول استغلال التحولات الهجومية من أجل الوصول إلى شباك المنافس.

أضاف جمال: «سنكافح حتى آخر دقيقة من أجل الفوز وحصد اللقب. نادي الزمالك يضم لاعبين كباراً وهم على قدر المسؤولية، وسنبذل أقصى جهد ممكن في لقاء الإياب من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة».

من جانبه، أكد السنغالي لامين نداي، المدير الفني لاتحاد الجزائر، أن التتويج باللقب لم يُحسم بعد، رغم الفوز أمام منافس يملك خبرة كبيرة في المنافسات الأفريقية، حيث أشار: «حققنا فوزاً مهماً أمام فريق كبير يملك خبرة قارية، لكن التتويج باللقب لم يُحسم بعد».

وكشف نداي أن فريقه سيدخل مواجهة الإياب بعزيمة كبيرة من أجل الحفاظ على الأفضلية والعودة بالكأس من مصر، حيث قال: «تفصلنا مباراة عن التتويج باللقب، وسنكافح من أجل العودة بالكأس من مصر».

ويحلم الزمالك بالجمع بين لقبَي الكونفيدرالية الأفريقية والدوري المصري الممتاز، حيث يتربع حالياً على قمة ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، وثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي الأهلي، صاحب المركز الثالث.

ويدرك لاعبو الزمالك أن الفوز باللقب الأفريقي سيمنح الفريق قوة دفع قوية للغاية قبل لقاء الفريق الأخير بالدوري المصري ضد ضيفه سيراميكا كليوباترا، والذي يحتاج خلاله الحصول على نقطة واحدة فقط، للفوز بلقبه ال15 في المسابقة.

أما اتحاد الجزائر، فيتطلع هو الآخر للتتويج بلقبه الثاني في الموسم الحالي، بعدما توج بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تغلبه على شباب بلوزداد في المباراة النهائية الشهر الماضي، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق المتوجة بالبطولة.

ولا تقتصر أهمية اللقاء على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد إلى المكاسب الاقتصادية المنتظرة أيضا، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة خلال النسخة الحالية، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار أميركي.

ويلعب الفائز بكأس الكونفيدرالية مباراة السوبر الأفريقي ضد بطل النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الجيش الملكي المغربي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.