سبيرز ينتظر ثاندر في النهائي الغربي بعد إطاحة تمبرولفز

16 مايو 2026 12:12

لوس أنجلوس (رويترز) 
أثبت سان أنتونيو سبيرز جاهزيته لمواجهة حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ استغل هجوماً كاسحاً ​مبكّراً وأداءً متكاملاً رائعاً، ليحسم سلسلة قبل نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الغربي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ⁠مينيسوتا تمبرولفز، بفوزه 139-109 في المباراة السادسة التي أقيمت ​الليلة الماضية في مينيابوليس.
وتأهل سبيرز، المصنف ​الثاني، ‌بهذا الفوز إلى نهائي القسم الغربي ⁠لمواجهة ​ثاندر، المصنّف الأول، الذي يستهل سلسلة المباريات السبع على أرضه يوم الاثنين.
التقى الفريقان خمس مرات خلال الموسم التمهيدي، من بينها قبل نهائي كأس ‌الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وفاز سبيرز بالسلسلة ‌بنتيجة 4-1.
وسجّل نجم المباراة السادسة ستيفون كاسل 32 نقطة، وهو أعلى رصيد فيها، وأضاف فيكتور ​ويمبانياما 19 نقطة.
وفي مباراة أخرى، أحرز كيد كانينجهام 21 نقطة وقدّم ثماني تمريرات حاسمة، ليقود ديترويت بيستونز للفوز 115-94 على مضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة السادسة من سلسلة قبل ‌نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.
وبذلك ​يمدّد بيستونز، المصنّف الأول، السلسلة إلى مباراة سابعة حاسمة تقام في ديترويت غداً الأحد. أحرز جالين دورين 15 نقطة واستحوذ على 11 ​كرة مرتدة، بينما ‌سجّل ⁠بول ريد 17 ‌نقطة في 16 ‌دقيقة، وأضاف أوسار تومسون 10 نقاط واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقطع ⁠الكرة من المنافس أربع مرات، قبل أن يُستبعد بسبب ​تراكم الأخطاء الشخصية.
وخسر كافاليرز، المصنَّف الرابع، على أرضه للمرة الأولى في سبع مباريات بالأدوار الإقصائية.
سجّل جيمس هاردن لاعب كافاليرز 23 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وارتكب ثماني أخطاء. وأحرز ​دونوفان ميتشل 18 نقطة، وأضاف إيفان موبلي ​18 أخرى.

