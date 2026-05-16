ختامي الوثبة.. «الرئاسة» تسيطر على أشواط الثنايا بـ11 لقباً في «الصباحية»

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت هجن الرئاسة حضوراً قوياً في منافسات الفترة الصباحية لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في النسخة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي للهجن بميدان الوثبة «ختامي الوثبة»، لتخطف أغلب الأشواط التي أقيمت على مدار 14 شوطاً، حيث حصد الشعار الأحمر لقب 11 شوطاً، في بداية المنافسات، بينما حصدت «هجن العاصفة» 3 ألقاب.

وذهب أول الأشواط إلى هجن العاصفة، عبر «الشاهينية»، التي تألقت بقيادة غياث الهلالي، بعدما قطعت مسافة الـ 8 كيلومترات خلال 12:30:34 دقيقة، وهو «التوقيت الأفضل»، فيما انتزع «النايف» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، ناموس ثاني الأشواط، عندما قطع مسافة الشوط بزمن قدره 13:08:64 دقيقة، وفي الشوط الثالث عاد شعار هجن العاصفة، وخطف الناموس عن طريق «الشاهينية»، التي تفوّقت على منافسيها لتُحرز المركز الأول مع المضمر غياث الهلالي، قاطعةً مسافة الشوط بزمن قدره 12:36:49 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط الرابع من نصيب هجن الرئاسة مع «طايش» بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، ليحقق المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 13:43:37 دقيقة، وعادت هجن العاصفة، لتحقق الفوز والنقطة الثالثة، في الشوط الخامس، عبر «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي، وسجّلت زمناً قدره 12:49:05 دقيقة.

وتسلّم الشعار الأحمر الراية، وواصل حضوره القوي، وبسط سيطرته في بقية الأشواط الصباحية، حيث تصدّرت «روعة» لهجن الرئاسة الشوط السادس، بقيادة المضمر علي بن جميل محمد الوهيبي، بتوقيت وقدره 12:54:26 دقيقة، وقبض «الصيرمي»، لهجن الرئاسة على ناموس الشوط السابع، بقيادة سلطان محمد الوهيبي، بعد أن وصل إلى خط النهاية بتوقيت قدره 13:07:44 دقيقة.

وفي الشوط الثامن تفوّقت «زعفرانة» لهجن الرئاسة، على كل المنافسين، محققةً أول المراكز مع المضمر أحمد بن مطر الخييلي وقطعت المسافة بزمن قدره 13:00:39 دقيقة، وفي تاسع أشواط الفترة الصباحية وصلت هجن الرئاسة إلى النقطة السادسة مع «نجود» وناموس الشوط والمركز الأول، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بزمن قدره 12:34:30 دقيقة.

وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «نسناس»، والمضمر حمدان محمد بن مروشد الذي جاء في المركز الأول، بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 12:37:19 دقيقة، وفي الشوط 11 انتصرت «حربة»، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، قاطعاً مسافة الشوط بزمن قدره 12:33:50 دقيقة.

واصل الشعار الأحمر تألقه، في الشوط الـ12، حيث انتزع «معزز» لهجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، محرزاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 12:51:84 دقيقة، وفي الشوط 13 أهدت «مواري» هجن الرئاسة ناموس الشوط والنقطة العاشرة، محققةً المركز الأول مع نفس المضمر في الشوط السابق، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:42:18 دقيقة، واختتمت هجن الرئاسة النقاط الـ 11 في الصباحية، بفوز«أدهم» بقيادة نفس المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، حيث وصل القعود إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:49:86 دقيقة.