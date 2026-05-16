فوز الشارقة والبطائح بالجولة الأولى من كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريقا الشارقة والبطائح في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث تفوّق الشارقة على الجزيرة بنتيجة 76-33، في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة، بأشواط 17-4 و22-3 و15-12 و25-11 لمصلحة «الملك».

وفي المباراة الثانية تخطّى البطائح حاجز الـ 100 نقطة بالتفوق على الظفرة 110-64، بنتيجة أرباع 25-15 و31-19 و20-19 و34-11 لمصلحة «الراقي».

تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن تُمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.