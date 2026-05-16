بين شباب الأهلي والوحدة.. ريبروف يدرس العودة إلى دوري أدنوك

16 مايو 2026 14:30

معتز الشامي (أبوظبي) 
كشفت تقارير إعلامية أوكرانية أن المدرب سيرجي ريبروف، المدير الفني السابق لمنتخب أوكرانيا، يدرس خياراته للعودة إلى العمل في تدريب الأندية بعد انتهاء عقده مع منتخب بلاده، في ظل وجود اهتمام من أندية في دوري أدنوك للمحترفين، يتقدمها شباب الأهلي، بالإضافة لنادي الوحدة، وذلك حسب ما تم تداوله في الصحافة الأوكرانية خلال الساعات الماضية.
ووفقاً للتقارير، فإن ريبروف، الذي أنهى مهمته مع منتخب أوكرانيا مؤخراً، يفضل العودة إلى العمل اليومي في الملاعب عبر بوابة تدريب ناد جديد، وسط اهتمام من أكثر من وجهة، بينها الدوري الإماراتي الذي يعرفه المدرب الأوكراني جيداً.
ويملك ريبروف تجربة ناجحة في الكرة الإماراتية، بعدما قاد العين في فترة سابقة وترك بصمة واضحة، حين نجح في قيادة "الزعيم" إلى التتويج بلقب الدوري قبل 4 سنوات، ليحفر اسمه ضمن المدربين الذين تركوا أثراً فنياً مميزاً في المنافسات المحلية.
ويأتي طرح اسم ريبروف في توقيت مهم، مع ترقب تحركات الأندية الكبرى استعداداً للموسم الجديد، خاصة مع سعي الفرق المنافسة على الألقاب لتدعيم مقاعدها الفنية بأسماء ذات خبرات كبيرة وقادرة على صناعة الفارق سريعاً.
حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من شباب الأهلي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأوكراني، إلا أن تداول اسمه في الإعلام الأوكراني يفتح الباب أمام احتمالات عودته مجدداً إلى الملاعب الإماراتية، وهذه المرة ربما عبر بوابة الفرسان، لاسيما وأن البرتغالي باولو سوزا لم يحقق المطلوب منها، وفرط في فرصة المنافسة على الألقاب والبطولات المحلية للموسم الحالي.
ويبقى اسم ريبروف واحداً من الأسماء الجاذبة في سوق المدربين، ليس فقط بسبب تجربته الأوروبية والدولية، بل أيضاً لما يملكه من معرفة مسبقة بطبيعة المنافسة في الكرة الإماراتية، وهو ما قد يجعله خياراً مثالياً لأي مشروع يبحث عن الألقاب.

