«الإمارات للدراجات».. التألق الأوروبي عرض مستمر

16 مايو 2026 14:44

عواصم (وام)
واصل الكولومبي سيباستيان مولانو، تألقه مع فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بعدما حلّ ثالثاً في المرحلة الثالثة من طواف المجر، والتي فاز بها البلجيكي تيم ميرلير، من فريق سودال كويك ستيب.
وشهدت المرحلة، التي أقيمت أمس على مسار مستوٍ وتحت أمطار غزيرة، منافسة قوية بين أبرز المتسابقين في السرعة النهائية، لينجح مولانو في إنهاء السباق بالمركز الثالث بعد أداء قوي للفريق.
كما حافظ زميله في الفريق، الفرنسي بينوا كوزنيفروي، على موقعه المتقدم في الترتيب العام، بعدما أنهى المرحلة ضمن مجموعة المقدمة، ليحتل المركز الثاني بفارق 4 ثوان عن المتصدر ميرلير، مستفيداً من فوزه بالمرحلة الثانية.
وفي سباق فولتا البرتغال دو فوتورو، واصل الروسي ماتفي بولديريف، تألقه مع فريق الإمارات للدراجات للشباب، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً، متوّجاً بالمرحلة الثانية.
ونجح بولديريف، البالغ 18 عاماً، في حسم المرحلة بعد هجوم متأخر وصراع ثنائي مع الإسباني جيسي ماريس، من فريق تكنوسيلفا روور بيمبيري، قبل أن يتفوق عليه في الصعود النهائي نحو خط النهاية.
وعزّز بولديريف صدارته للترتيب العام بفارق دقيقة و25 ثانية عن زميله الإسباني خايمي توريس، فيما جاء ماريس ثالثاً بفارق دقيقة و54 ثانية.

