فراس بالعربي يُنهي مشواره مع الشارقة بالبصمة الذهبية

علي معالي (أبوظبي)

قدّم التونسي فراس بالعربي تمريرتين ذهبيتين بنهاية مشواره مع فريق الشارقة، حيث سجّل منهما لوان بيريرا وحارب عبدالله الهدفين الأول والثالث أمام خورفكان في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم أمس، والتي انتهت لمصلحة الشارقة 3-1.

وبهاتين التمريرتين يكون فراس قد قدّم أكبر عددٍ من تمريراته الحاسمة الـ(35) بدوري أدنوك أمام خورفكان، بواقع 6 تمريرات ذهبية، وبهذه المناسبة عبّر فراس بالعربي عن سعادته لما قدّمه مع الشارقة خلال 3 مواسم قضاها، قائلاً: «شعرت كأنني عشت بين جدران نادي الشارقة سنوات طويلة، وليس 3 مواسم فقط، وذلك بسبب الودّ والترحاب الذي وجدته منذ دخولي النادي وحتى نهاية المشوار».

وأضاف: «الموسم الأخير كان صعباً، ولكن نجحنا خلاله في تحقيق بطولتين، وهما كأس سوبر إعمار، والسوبر الإماراتي القطري، ولكن كانت هناك صعوبات كثيرة لنا في مشوار دوري أدنوك للمحترفين».

وقال فراس: «سعيد بهذه النهاية مع الشارقة في آخر مباراة حققنا فيها 3 أهداف، و3 نقاط جيدة وصنعت هدفين من الثلاثة، رغم ابتعادي عن عدد من مباريات الموسم في المحطات الأخيرة، وأدرس في الوقت الحالي البقاء في الملاعب الإماراتية أو الرحيل لمكان آخر، وسيتم حسم القرار خلال الأيام المقبلة».

وفي مباراة الشارقة أمام خورفكان الأخيرة، استطاع لوان بيريرا أن يسجّل أكبر عدد من أهدافه بدوري أدنوك للمحترفين أمام خورفكان، بواقع 5 أهداف، كما أنه للموسم الثالث على التوالي يختتم الشارقة مبارياته بدوري أدنوك بالانتصار.

وعلق البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة على المباراة، قائلاً: «أنهينا الموسم بشكل مقبول، وأهنئ اللاعبين على الالتزام وأظهرنا شخصية قوية أمام خورفكان، ولا بدّ من توجيه الشكر لجمهورنا، فلم نمنحهم النتائج التي يستحقونها في أغلب المباريات، ورغم ذلك حرصوا على التواجد في المدرجات، وهو ما يؤكد أننا نتملك قاعدة جماهيرية عريضة».

وختم: «سنعمل على تكوين فريق يعكس طموح الشارقة وجماهيرها، وأن يكون قادراً على جعلهم يعيشون لحظات من المجد، وحان وقت التعافي قليلاً، على أن يكون بعدها التحضير والعمل الجيد لبداية مختلفة في الموسم المقبل».