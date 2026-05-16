السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسمياً.. برشلونة يضحي بـ«ليفاندوفسكي»

رسمياً.. برشلونة يضحي بـ«ليفاندوفسكي»
16 مايو 2026 17:41

برشلونة (رويترز)
سيرحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد أربع ​سنوات قضاها مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ساهم خلالها المهاجم (37 عاماً) في الفوز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي.
وذكرت تقارير ⁠إعلامية أن ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة هذا ​الصيف، تلقى عروضاً من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة.
وكتب ليفاندوفسكي، ​الذي ‌سجل 119 هدفاً مع برشلونة ⁠في كافة البطولات، ​على حسابه في تطبيق إنستجرام اليوم السبت "بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد أنجزت.
"لن أنسى أبدا المحبة ‌الذي حظيت بها من الجماهير منذ أيامي الأولى. ‌كتالونيا هي مكاني على هذه الأرض. شكراً لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة".
ودفع برشلونة مبلغاً أولياً ​قدره 45 مليون يورو (45.4 مليون دولار) بالإضافة للمكافآت للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، حيث سجل 344 هدفاً وفاز بثمانية ألقاب للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 ‌هدفاً في موسمه الأول، وساهم في ​فوز الفريق بلقبه الأول للدوري في أربع سنوات.
وتصدر أيضاً قائمة هدافي برشلونة في الموسمين التاليين للدوري وسجل 27 هدفاً في موسم 2024-2025 ليساعد النادي ​على الاحتفاظ باللقب.
وبدأ ليفاندوفسكي، الذي ‌عانى ⁠من عدة ‌إصابات خلال العام الماضي، 15 ‌مباراة فقط من 29 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم وسجل 13 هدفاً.
وشارك ⁠في الدقائق الأخيرة خلال فوز برشلونة على ريال ​مدريد 2-صفر ليحسم لقب الدوري يوم الأحد الماضي، لكن هدفه في الفوز 2-1 على ملعب أوساسونا هذا الشهر مهد الطريق للفريق لحسم اللقب بفوزه في مباراة القمة.
وكتب ليفاندوفسكي "أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب... عاد برشلونة إلى مكانه الطبيعي".
ويختتم ​برشلونة موسمه بمباراتين أمام ريال بيتيس ​وفالنسيا. 

أخبار ذات صلة
نوير يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2027
إسبانيا تتصدر الحراس الأغلى بـ282 مليون يورو
ليفاندوفسكي
برشلونة
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
عمال يعالجون مصابا بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الكونغو: عشرات الوفيات جراء سلالة جديدة من "إيبولا"
اليوم 18:33
نزار قبيلات يكتب: الكتابة عمل شاق
التعليم والمعرفة
نزار قبيلات يكتب: الكتابة عمل شاق
اليوم 18:23
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
اليوم 18:07
شعار تشات جي بي تي بلس
الذكاء الاصطناعي
تعرف على أول دولة توقع عقدا لتوفير الذكاء الاصطناعي لسكانها مجانا
اليوم 18:02
«رهيب» يستهدف لقب كأس أسكوت الذهبية
الرياضة
«رهيب» يستهدف لقب كأس أسكوت الذهبية
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©