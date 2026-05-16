رسمياً.. برشلونة يضحي بـ«ليفاندوفسكي»

برشلونة (رويترز)

سيرحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد أربع ​سنوات قضاها مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ساهم خلالها المهاجم (37 عاماً) في الفوز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي.

وذكرت تقارير ⁠إعلامية أن ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة هذا ​الصيف، تلقى عروضاً من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة.

وكتب ليفاندوفسكي، ​الذي ‌سجل 119 هدفاً مع برشلونة ⁠في كافة البطولات، ​على حسابه في تطبيق إنستجرام اليوم السبت "بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد أنجزت.

"لن أنسى أبدا المحبة ‌الذي حظيت بها من الجماهير منذ أيامي الأولى. ‌كتالونيا هي مكاني على هذه الأرض. شكراً لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة".

ودفع برشلونة مبلغاً أولياً ​قدره 45 مليون يورو (45.4 مليون دولار) بالإضافة للمكافآت للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، حيث سجل 344 هدفاً وفاز بثمانية ألقاب للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 ‌هدفاً في موسمه الأول، وساهم في ​فوز الفريق بلقبه الأول للدوري في أربع سنوات.

وتصدر أيضاً قائمة هدافي برشلونة في الموسمين التاليين للدوري وسجل 27 هدفاً في موسم 2024-2025 ليساعد النادي ​على الاحتفاظ باللقب.

وبدأ ليفاندوفسكي، الذي ‌عانى ⁠من عدة ‌إصابات خلال العام الماضي، 15 ‌مباراة فقط من 29 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم وسجل 13 هدفاً.

وشارك ⁠في الدقائق الأخيرة خلال فوز برشلونة على ريال ​مدريد 2-صفر ليحسم لقب الدوري يوم الأحد الماضي، لكن هدفه في الفوز 2-1 على ملعب أوساسونا هذا الشهر مهد الطريق للفريق لحسم اللقب بفوزه في مباراة القمة.

وكتب ليفاندوفسكي "أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب... عاد برشلونة إلى مكانه الطبيعي".

ويختتم ​برشلونة موسمه بمباراتين أمام ريال بيتيس ​وفالنسيا.