مانشستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي

لندن (أ ف ب)

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ويدين سيتي بالفوز إلى الغاني أنطوان سيمينيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 72 بكعب قدمه، مانحاً فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا اللقب الثاني هذا الموسم.

وسبق لسيتي أن توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال، الفريق الذي يتصارع معه أيضاً على لقب الدوري الممتاز حيث يحتل فريق جوارديولا المركز الثاني بفارق نقطتين عن "المدفعجية" قبل مرحلتين على ختام الموسم.

ورغم الإرهاق، تمكن سيتي من التغلب على تشيلسي الذي أخفق في إنقاذ موسم مضطرب والحصول على بطاقة المشاركة القارية من خلال إحراز اللقب، كونه يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز.

ودخل سيتي لقاء السبت بعد فوزه في منتصف الأسبوع على كريستال بالاس 3-0 في مباراة مؤجلة في الدوري، الذي يعود عليه الثلاثاء للقاء صعب جداً ضد بورنموث السادس، أي في اليوم التالي للقاء أرسنال ببيرنلي الهابط إلى "تشامبيونشيب".

وخاض سيتي نهائي كأس إنجلترا للموسم الرابع توالياً في إنجاز غير مسبوق، معوضاً خسارته النهائيين الأخيرين أمام جاره مانشستر يونايتد (1-2) وبالاس (0-1) توالياً.

وفاز جوارديولا بالكأس مرتين عامي 2019 و2023، وبإحرازه للمرة الثالثة، رفع رصيده إلى 20 لقباً بالمجمل، منذ وصوله إلى سيتي قبل عقد من الزمن.