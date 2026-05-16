بايرن ميونيخ يحلق مع «مايسترشاله» قبل احتفالية «مارين بلاتز»

انتزع شتوتجارت البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة من الدوري الألماني لكرة القدم إلى دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله أمام أينتراخت فرانكفورت 2-2 في المرحلة الـ 34 الأخيرة السبت، في وقت أسدل بايرن ميونيخ البطل الستار عن موسم قياسي بفوز استعراضي كبير على كولن 5-1 من بينها ثلاثية "هاتريك" لنجمه الإنجليزي هاري كين، في حين حُسم هبوط كل من سانت باولي وهايدنهايم.

وسلم قائد بايرن وحارسه المخضرم مانويل نوير درع الدوري الألماني إلى ليون جوريتسكا، الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب "أليانز أرينا" بقميص النادي البافاري، ليرفع الكأس الفضية الشهيرة الخاصة ببطل ألمانيا والمعروفة باسم "مايسترشاله"، أمام أكثر من 75 ألف متفرج.

وقبل ذلك بدقائق، منحت رابطة الدوري الألماني الجناح الفرنسي الدولي ميكايل أوليسيه جائزة أفضل لاعب في موسم 2025-2026، بعدما أنهى موسمه الثاني في الـ "بوندسليجا" متصدراً قائمة أفضل الممررين بـ19 تمريرة حاسمة، إلى جانب تسجيله 15 هدفاً.

ومن المنتظر أن يحتفل النادي البافاري الأحد بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني مع جماهيره من شرفة مبنى بلدية ميونيخ المطلة على ساحة مارين بلاتز، قبل التحضير لنهائي مسابقة الكأس المحلية السبت المقبل في برلين أمام شتوتجارت.

وأنهى فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني موسمه بانتصار كبير على كولن 5-1، في مباراة شهدت تألق كاين الذي سجل ثلاثية "هاتريك" جديدة.

وللموسم الثالث توالياً بقميص بايرن، تُوّج قائد المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض غمار مونديال 2026 في أميركا الشمالية الشهر المقبل، هدافاً للدوري الألماني بعدما سجل 36 هدفاً، معادلاً رقمه في موسمه الأول 2023-2024.

وبإحرازه 122 هدفاً خلال 34 مباراة، حقق بايرن في نسخة 2025-2026 رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، محطماً الرقم السابق البالغ 101 هدف والمسجل باسمه أيضاً في موسم 1971-1972 بقيادة الأسطورة جيرد مولر.

وبفضل فوزه الثامن والعشرين هذا الموسم، مقابل تعادلين وخمس هزائم، أنهى بايرن الموسم برصيد 89 نقطة، بفارق 16 نقطة عن دورتموند الثاني الذي فاز خارج أرضه على فيردر بريمن 2-0، و24 نقطة عن لايبزيج الثالث الذي سقط أمام فرايبورج 1-4.

وهذا المجموع هو رابع أفضل رصيد في تاريخ الدوري، خلف بايرن موسم 2012-2013 (91 نقطة)، وباير ليفركوزن موسم 2023-2024 (90 نقطة)، وبايرن أيضاً موسم 2013-2014 (90 نقطة).

وفي المعركة التي كانت الأكثر أهمية في المرحلة الأخيرة، خاض شتوتجارت سباقاً شديداً مع هوفنهايم وباير ليفركوزن على المركز الرابع، إلا أن تعادله أمام فرانكفورت كان كافياً لحسم المعركة لمصلحته والتأهل برفقة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الوصيف ولايبزيج الثالث.