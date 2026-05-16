«أدنوك» تمدد الشراكة مع رابطة المحترفين 3 مواسم إضافية

معتز الشامي (العين)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، لتستمر الشركة كراعٍ رئيسي لدوري أدنوك للمحترفين لثلاثة مواسم إضافية، بما يعزز جهودهما المشتركة في دعم نمو وتقدم رياضة كرة القدم ذات الشعبية الكبيرة في دولة الإمارات، وتوثيق الروابط بين الجماهير والأندية والمجتمعات.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مباراة تتويج نادي العين بطلاً لموسم 2025 - 2026 من «دوري أدنوك للمحترفين» ‎على استاد هزاع بن زايد، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وقد وقّع الاتفاقية سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»، ومصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية.

وتستند هذه الخطوة إلى شراكة الرعاية بين «أدنوك» ورابطة المحترفين الإماراتية، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في موسم 2021 - 2022‎، وشهدت تسمية دوري المحترفين باسم «دوري أدنوك للمحترفين».

وبهذه المناسبة، قال سيف الفلاحي: يسرّنا تجديد شراكتنا مع «رابطة المحترفين الإماراتية» حتى عام 2029، والتي نستمر من خلالها بالمساهمة في جهود الدولة لدعم المواهب الإماراتية الشابة في القطاع الرياضي، وتعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور «أدنوك» شركة وطنية مسؤولة ومساهماً فعالاً في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أنماط حياة نشطة وصحية وسليمة.

وقال مصعب المرزوقي: نعتز بتمديد شراكتنا مع «أدنوك»، الشريك الاستراتيجي المساهم في مسيرة تطوير كرة القدم الاحترافية في دولة الإمارات. ويؤكد هذا التجديد طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دوري أدنوك للمحترفين، والارتقاء بتجربة الجماهير، ودعم المبادرات التي تعزز الروابط بين الأندية والمجتمع.

وخلال المرحلة المقبلة من هذه الشراكة، ستدعم «أدنوك» مبادرات تسهم في تقريب كرة القدم من المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة، بدءاً من تعزيز مشاركة الشباب وتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة، وصولاً إلى تفعيل تجارب جماهيرية ومبادرات تشجع على ممارسة الرياضة وتعزيز الرفاهية، وتبني أنماط حياة صحية ونشطة.

ويأتي «دوري أدنوك للمحترفين» امتداداً لدعم «أدنوك» طويل الأمد للرياضة في دولة الإمارات، بما في ذلك فعاليات رئيسة، مثل ماراثون أدنوك أبوظبي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، وغيرها من الفعاليات.