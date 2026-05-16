العين يفوز على دبا برباعية في ليلة التتويج بالدوري

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق العين على ضيفه دبا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 26 والأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

سجل رباعية العين كل من سفيان رحيمي ولابا كودجو وإريك جورجينس ويحيى بن خالق في الدقائق 15 و21 و79 و90+3 على الترتيب، لينهي الزعيم حامل اللقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين متصدراً جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفرض العين سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح سفيان رحيمي في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 15، قبل أن يعزز لابا كودجو تقدم الزعيم بلمسة رائعة من كرة عرضية في الدقيقة 21.

واستمر التفوق الهجومي للفريق العيناوي خلال الشوط الثاني، وكاد بالاسيوس أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة ساقطة فوق حارس دبا في الدقيقة 62، لكن دفاع الضيوف أبعد الكرة إلى ركنية. وفي الدقيقة 79 أضاف إريك جورجينس الهدف الثالث، قبل أن يختتم يحيى بن خالق الرباعية بهدف رابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).