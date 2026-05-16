الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح يودع «دوري أدنوك» بالتعادل مع شباب الأهلي

البطائح يودع «دوري أدنوك» بالتعادل مع شباب الأهلي
16 مايو 2026 21:57

معتصم عبدالله (دبي)
ودّع البطائح «دوري أدنوك للمحترفين» بعد أربعة مواسم متتالية، إثر تعادله أمام مضيفه شباب الأهلي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة.
وجاء هبوط «الراقي» بالتزامن مع فوز الظفرة على ضيفه الوحدة 1-0، فيما خسر دبا أمام العين «البطل» 0-4، لتقضي نتائج الجولة الأخيرة بهبوط البطائح ودبا برصيد 21 نقطة للراقي قبل الأخير و20 للنواخذة الأخير، مقابل نجاة الظفرة الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة.
وشهد الشوط الأول إهدار البطائح فرصة التقدم، بعدما تصدى راكان المنهالي حارس شباب الأهلي لركلة الجزاء التي نفذها البرازيلي أنطونيو فيالهو في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، افتتح شباب الأهلي التسجيل عبر سعيد عزت الله في الدقيقة 72، بعدما استثمر كرة هيأها رينان فيكتور داخل منطقة الجزاء.
ورد البطائح سريعاً بهدف التعادل عن طريق المدافع إديلسون ألبرتو في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة البديل دانييل بيسا.
ورغم محاولات البطائح في الدقائق الأخيرة، لم يكن التعادل كافياً لضمان البقاء لموسم خامس في دوري المحترفين، بعد انتصار الظفرة الثمين على الوحدة ضمن الجولة ذاتها.
وكان البطائح قد صعد للمرة الأولى إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في موسم 2022-2023، وأنهى مواسمه الأربعة بالمراكز التالية:
2022- 2023: الثاني عشر
2023- 2024: السابع
2024- 2025: الحادي عشر
2025- 2026: الثالث عشر

أخبار ذات صلة
الظفرة يستمر بالمحترفين بهدف «كريم»
العين يفوز على دبا برباعية في ليلة التتويج بالدوري
البطائح
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
اليوم 21:22
بوني هنري، مسؤولة الصحة في إقليم كولومبيا ⁠البريطانية
الأخبار العالمية
إصابة مسافر آخر من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا
اليوم 23:49
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
الرياضة
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
اليوم 23:30
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 23:14
إصابات جراء عملية دهس بسيارة في إيطاليا
الأخبار العالمية
إصابات جراء عملية دهس بسيارة في إيطاليا
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©