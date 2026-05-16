البطائح يودع «دوري أدنوك» بالتعادل مع شباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)

ودّع البطائح «دوري أدنوك للمحترفين» بعد أربعة مواسم متتالية، إثر تعادله أمام مضيفه شباب الأهلي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة.

وجاء هبوط «الراقي» بالتزامن مع فوز الظفرة على ضيفه الوحدة 1-0، فيما خسر دبا أمام العين «البطل» 0-4، لتقضي نتائج الجولة الأخيرة بهبوط البطائح ودبا برصيد 21 نقطة للراقي قبل الأخير و20 للنواخذة الأخير، مقابل نجاة الظفرة الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة.

وشهد الشوط الأول إهدار البطائح فرصة التقدم، بعدما تصدى راكان المنهالي حارس شباب الأهلي لركلة الجزاء التي نفذها البرازيلي أنطونيو فيالهو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، افتتح شباب الأهلي التسجيل عبر سعيد عزت الله في الدقيقة 72، بعدما استثمر كرة هيأها رينان فيكتور داخل منطقة الجزاء.

ورد البطائح سريعاً بهدف التعادل عن طريق المدافع إديلسون ألبرتو في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة البديل دانييل بيسا.

ورغم محاولات البطائح في الدقائق الأخيرة، لم يكن التعادل كافياً لضمان البقاء لموسم خامس في دوري المحترفين، بعد انتصار الظفرة الثمين على الوحدة ضمن الجولة ذاتها.

وكان البطائح قد صعد للمرة الأولى إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في موسم 2022-2023، وأنهى مواسمه الأربعة بالمراكز التالية:

2022- 2023: الثاني عشر

2023- 2024: السابع

2024- 2025: الحادي عشر

2025- 2026: الثالث عشر