الظفرة يستمر بالمحترفين بهدف «كريم»

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق الظفرة على الوحدة 1-0، في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 82، استمر «الفارس» في دوري المحترفين بعد ارتفاع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف الوحدة عند 40 نقطة بالمركز الخامس، جاء هدف كريم بركاوي بتمريرة ذهبية من يوسف أحمد المرزوقي.

جاء الشوط الأول غريب الأطوار، حيث توقف 15 دقيقة بعد طرد لاعب الوحدة فافور أوجبو في الدقيقة 30، وكان فريق الظفرة هو الأقرب للتهديف في هذا الشوط، بعد أن سنحت له أكثر من فرصة للتهديف، ولم يستغل «الفارس» النقص العددي في صفوف «العنابي».

وفي الشوط الثاني حاول كل مدرب استغلال أوراقه من اللاعبين على دكة البدلاء، وأصبحت المباراة مفتوحة، ودانت السيطرة نسبياً إلى الظفرة الذي ضغط بقوة لتسجيل هدف يضمن له البقاء، حتى جاءت الدقيقة 82، ليسجل كريم أغلى أهداف الموسم، والبقاء بالمحترفين.