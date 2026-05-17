مورينيو يحسم مستقبله الأسبوع الحالي وسط مفاوضات مع ريال مدريد

17 مايو 2026 10:39

  
مدريد (رويترز)
فتح جوزيه مورينيو الباب أمام عودته إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قائلاً ​إن وكيل أعماله على اتصال بالنادي الإسباني، لكن مدرب بنفيكا أكد أنه لا يوجد أي عرض على الطاولة وأنه لا يتعجل ⁠اتخاذ قراره.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية أن المدرب البرتغالي (63 عاماً)، ​الذي قاد بنفيكا إلى موسم من دون هزيمة في ​الدوري ‌البرتغالي الممتاز ليحتل المركز الثالث، أصبح ⁠مرشّحاً ​بارزاً لخلافة مدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا.
ويستمر عقد مورينيو، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك خلال فترته السابقة لمدة ثلاث سنوات في ريال مدريد، ‌مع بنفيكا حتى يونيو حزيران 2027، وقال إن النادي ‌البرتغالي عرض عليه بالفعل تمديد عقده.
وقال مورينيو للصحفيين، أمس السبت: «يجب أن يُحسم مستقبلي خلال هذا الأسبوع. لديّ عرض من ​بنفيكا. ليس لدي أي عرض من ريال مدريد. في الوقت نفسه، كنت أقول ذلك لإخفاء عدم وجود شيء، لا يمكننا فعل ذلك، هناك شيء ما، لكن ليس معي مباشرة، أحتاج للوقت والمساحة لاتخاذ قراري، وأعتقد أن هذا الأسبوع سيكون ​مهماً للغاية».
وأشاد أربيلوا، في حديثه في وقت سابق قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، بمورينيو ورحّب بإمكانية عودته للنادي، الذي قاده في الفترة من 2010 ​إلى 2013.
وقال أربيلوا، ‌أمس ⁠السبت: «بالنسبة لي، كأحد اللاعبين الذين تدرّبوا تحت قيادته، ‌لكن قبل كل شيء كمشجّع لريال مدريد، أشعر أنه رقم واحد وأعتقد أنه ⁠رقم واحد، أعتقد أنني شعرت بذلك منذ شهر مضى وسأظل ​أشعر أن جوزيه كان، ولا يزال، وسيظل دائماً واحداً منا، وإذا كان هو المدرب الموسم المقبل، فسأكون سعيداً جداً برؤيته يعود إلى منزله».

