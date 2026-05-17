الفجيرة وكلباء يُحرزان لقب بطولة الإمارات للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

أحرز فريقا الفجيرة للفنون القتالية، وكلباء لرياضة المرأة لفئة الأشبال تحت 15 سنة، لقب بطولة الإمارات المفتوحة للجودو، التي أقيمت في بني ياس تحت شعار (حصّنتك يا وطن)، بمشاركة 310 لاعبين من 12 نادياً.

وتصدّر فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية فئة الأشبال (الذكور تحت 15 سنة) برصيد 21 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً برصيد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، وحلّ ثالثاً فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 6 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وفضية و4 برونزيات.

أما فئة الإناث تحت 15 سنة، فقد نجح فريق نادي كلباء لرياضة المرأة في صدارة الترتيب العام لتلك الفئة، برصيد 11 ميدالية، بواقع 6 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 ميداليات برونزيات، وفي المركز الثاني حلّ فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد10 ميداليات، منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، ثم فريق نادي الفنون القتالية ثالثاً برصيد ميدالية ذهبية واحدة.

وفي ختام البطولة في يومها الأول لفئة الأشبال، قام محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وسلطان الكتبي، رئيس لجنة التنظيم والبروتوكول بالاتحاد، بحضور عدد من ممثّلي الأندية والعائلات، بتتويج الفائزين الأوائل في بطولة الأشبال للجودو، ابتهاجاً بتلك المناسبة.