ريفر بليت يتجاوز روزاريو في نصف نهائي الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس (د ب أ)

تأهل ريفر بليت إلى نهائي بطولة الدوري الأرجنتيني «المرحلة الافتتاحية»، بعدما تغلّب على نظيره روزاريو سنترال 1/ صفر في الدور نصف النهائي.

واستفاد ريفر بليت من هدف وحيد سجّله لاعبه فاكوندو كوليديو من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ليحسم تأهله، بينما كانت المباراة قد شهدت ركلة جزاء ضائعة من ريفر بليت أيضاً في الدقيقة 31، عن طريق جونزالو مونتييل.

ويلعب ريفر بليت ضد الفائز من أرجنتينوس جونيور وبيلجرانو دي كوردوبا يوم 24 مايو الحالي.

ويستعدّ ريفر بليت حالياً لمواجهة براجانتينو البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس سود أمريكانا.