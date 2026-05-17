ماذا فعل مورينيو منذ رحيله عن ريال مدريد؟!



معتز الشامي (أبوظبي)

من المتوقع أن يتولى جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد، حيث تشير التقارير إلى أن المدرب البالغ من العمر 63 عاماً في مفاوضات متقدمة للعودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون هذه هي الفترة الثانية لمورينيو في مدريد، حيث قاد الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013 وشهدت تلك الفترة تقلبات كبيرة بين النجاح والفشل، وحقق مورينيو لقباً واحداً في الدوري الإسباني، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا، خلال 3 سنوات، كما حقق رقماً قياسياً بلغ 100 نقطة خلال موسم 2011-2012 الأسطوري.

وتلقّى مورينيو، الذي كان في أوج عطائه كمدرب، إشادة واسعة لقدرته على مجاراة فريق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، بل والتفوق عليه، مع ذلك، لم يتمكّن من تحقيق أي نجاح أوروبي، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي لـ 3 سنوات متتالية.

واتسمت فترة تدريبه أيضاً بالخلافات الحادة، حيث دخل المدرب في مناوشات علنية متكررة مع الصحفيين ومسؤولي الدوري ومدربي الفرق المنافسة وأساطير ريال مدريد وحتى لاعبيه، وفي نهاية المطاف، رحل مورينيو عام 2013 بالتراضي، واصفاً موسمه الأخير - الذي لم يحقق فيه أي لقب - بأنه الأسوأ في مسيرته.

ومن الواضح أن مورينيو العائد إلى ريال مدريد لن يكون هو نفسه الذي غادر النادي قبل سنوات، ولكن ماذا كان يفعل منذ عام 2013؟

تشيلسي (2013-2015)

عاد مورينيو إلى تشيلسي النادي الذي «أحبه» في صيف 2013، لكنه لم يستطع استعادة سحر فترته الأولى في لندن، وحقق المدرب البرتغالي نسبة فوز بلغت 58.8%، ولقبين فقط، الدوري الإنجليزي الممتاز (2014-2015)، وكأس الرابطة (2014-2015).

ورغم توقيع عقد جديد في صيف 2015، رحل مورينيو قبل عيد الميلاد بعد بداية كارثية للموسم، حيث خسر فريقه 9 مباريات من أصل 16 مباراة في البريميرليج.

مانشستر يونايتد (2016-2018)

بعد 6 أشهر من مغادرته تشيلسي، تولّى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد، خلفاً للويس فان جال، وحقق مورينيو نسبة فوز بلغت 58.3%، و3 ألقاب فقط، درع الاتحاد الإنجليزي (2016-2017)، كأس الرابطة (2016-2017)، الدوري الأوروبي (2016-2017).

وبعد بداية متعثّرة لموسم 2018-2019، أقيل قبل عيد الميلاد، وكان مان يونايتد متأخرا بفارق 19 نقطة عن صدارة البريميرليج.

توتنهام (2019-2021)

بعد أقل من عام، تولى مورينيو، توتنهام، بمهمة محدّدة هي تحقيق الألقاب لأحد أندية إنجلترا العريقة. حقق البرتغالي نسبة فوز بلغت 51.2%، ولم يحصد أي لقب.

وبعد بداية قوية لموسم 2020-2021، وظهورهم لفترة وجيزة كفريق قادر على المنافسة على اللقب، تراجع أداء توتنهام بشكل حاد، وأقيل مورينيو قبل أيام من نهائي كأس الرابطة، الذي خسره الفريق أمام مان سيتي.

روما (2021-2024)

في صيف عام 2021، عاد مورينيو إلى إيطاليا لأول مرة منذ رحيله عن إنتر ميلان قبل أكثر من عِقد، واعداً بتحقيق النجاح لأحد عمالقة القارة النائمة، وحقق البرتغالي نسبة فوز بلغت 49.3%، ولقباً وحيداً بدوري المؤتمر (2021-2022). وبذلك، أصبح أول مدرب يفوز بجميع البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى.

وغادر مورينيو العاصمة الإيطالية في يناير 2024، حيث كان روما أقرب إلى منطقة الهبوط منه إلى قمة الدوري الإيطالي.

فنربخشة (2024-2025)

بعد 5 أشهر من مغادرته روما، تولى تدريب نادي فنربخشة، عملاق إسطنبول، في صفقة اعتبرت بمثابة خطوة قوية للنادي والدوري التركي الممتاز.

وكان موسمه الوحيد في تركيا الأكثر إثارة للجدل والتوتر في مسيرته، حيث دخل في مشاحنات مع مسؤولي الفرق المنافسة والدوري. حقق مورينيو نسبة فوز بلغت 59.7%، ولم يحرز أي ألقاب.

وأنهى فنربخشة الموسم متأخراً بفارق 11 نقطة عن جالاتا سراي، وأقيل مورينيو في بداية موسم 2025-2026 بعد خسارته مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا.

بنفيكا (2025 - حتى الآن)

بعد أقل من شهر على الهزيمة أمام بنفيكا، انضم مورينيو إلى الفريق، عائداً إلى النادي الذي درّبه لفترة وجيزة قبل 25 عاماً. حقق البرتغالي نسبة الفوز بلغت 59%، ولكنه فشل في التتويج بالدوري البرتغالي الذي حصل عليه بورتو.