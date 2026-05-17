ليفاندوفسكي «الرابع عشر».. قصص تستحق أن تُحكى مع برشلونة



معتز الشامي (أبوظبي)

يختتم روبرت ليفاندوفسكي مسيرته كلاعب في نادي برشلونة بنهاية الموسم، حيث يرحل المهاجم البولندي بعد 4 مواسم قضاها بقميص البلوجرانا، تاركاً بصمته من خلال الأهداف والقيادة والروح التنافسية العالية.

وتعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في يوليو 2022 مقابل 50 مليون يورو، وقد شارك في 191 مباراة مع النادي، مسجِّلاً 119 هدفاً، ليُصبح بذلك رابع عشر أفضل هداف في تاريخ النادي.

وأمضى ليفاندوفسكي سابقاً 4 سنوات في بوروسيا دورتموند، وساعد النادي على الفوز بلقبين في الدوري الألماني، قبل أن ينضم في عام 2014 إلى بايرن ميونيخ، حيث فاز بلقب الدوري الألماني في كل موسم من مواسمه الثمانية في النادي.

ولم يُضع وقتاً يُذكر في إثبات جدارته، ففي موسمه الأول، لعب دوراً محورياً في فوز برشلونة بلقبَي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في موسم 2022/ 23. وعلى مستوى جميع المسابقات، سجّل 33 هدفاً في 46 مباراة، وحصل على جائزة «بيتشيتشي» كأفضل هداف في الدوري الإسباني برصيد 23 هدفاً.

لكن موسمه الأول لم يكن الأكثر غزارة تهديفية. ففي موسم 2024/ 25، سجّل 42 هدفاً في 52 مباراة، منها 27 هدفاً في الدوري الإسباني (بفارق هدفين فقط عن كيليان مبابي، الفائز بجائزة بيتشيتشي). كما سجّل 26 هدفاً في موسم 2023/ 24، بينما يبلغ رصيده هذا الموسم 18 هدفاً.

وشارك ليفاندوفسكي أساسياً في 15 مباراة فقط من مباريات فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث نجح فريقه في الدفاع عن لقب الدوري، وسجّل 18 هدفاً في 44 مباراة في جميع المسابقات.

ورغم أنه قضى 4 مواسم فقط بقميص النادي الكتالوني، إلا أنه تمكّن من حجز مقعد متقدم وسط عمالقة الهجوم الذين مرّوا على تاريخ برشلونة، حيث يحتل المركز الرابع عشر في قائمة هدافي برشلونة في جميع البطولات، متاخراً بـ 3 أهداف فقط عن باتريك كلويفرت، وبفارق كبير يبلغ 553 هدفاً عن ليونيل ميسي صاحب المركز الأول.

وفي الدوري الإسباني، فقط يحتل المركز الثاني عشر في قائمة الهدافين بـ 82 هدفاً، خلف خريستو ستويتشكوف (83 هدفاً)، ويتصدر القائمة ميسي بـ 474.

وفي قائمة هدافي برشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، أثبت ليفاندوفسكي جدارته باحتلال المركز الثالث (23 هدفاً) خلف أساطير النادي، ليونيل ميسي 120 هدفاً، لويس سواريز 25 هدفاً.

وكان برشلونة يمرّ بفترة عصيبة، بعد عام واحد فقط من رحيل ميسي، وكان الفريق لا ينافس على الألقاب الكبرى، بل على التأهل للبطولات الأوروبية، وكان النادي الكتالوني يبحث عن لاعب جديد ليكون واجهة النادي، وبرز ليفاندوفسكي، المهاجم الذي كان يملك كل ما يتمناه في بايرن ميونيخ، ليُثبت جدارته بهذا الدور.

وخلال فترة وجوده في النادي، فاز ليفاندوفسكي بـ7 ألقاب مع برشلونة: 3 ألقاب في الدوري (2022 /23, 2024/ 25 و2025/ 26)، وكأس ملك إسبانيا (2024/ 25)، و3 كؤوس سوبر إسبانية (2022 /23, 2024/ 25 و2025/ 26).