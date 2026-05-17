الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«القوس والسهم» يعلن تفاصيل المشاركة في «الألعاب الخليجية»

17 مايو 2026 14:00


الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم، تفاصيل مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026)، المقامة حالياً وتستمر حتى 22 مايو الجاري، ونوّه في بيان له إلى أن قائمة المنتخب تضم 14 لاعباً ولاعبة، وأن مشاركته في المرحلة التأهيلية لفئتي الرجال والسيدات في القوس المحدّب والمركّب ستنطلق غداً، بعد مرحلة التدريب الرسمي، وفحص المعدات.
وأكدت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن الأدوار الإقصائية للدور ربع النهائي للفرق «للقوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات»، والفرق المختلطة في الفئتين، ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية في اليوم التالي لفردي الرجال والسيدات من الدور السادس عشر إلى ربع النهائي، والمباريات الإقصائية للفردي في نصف النهائي لجميع الفئات.
وأشارت إلى إقامة الأدوار النهائية في القوس المحدّب والمركّب للرجال والسيدات، ومراسم التتويج يوم 21 الجاري، مشيرة إلى أن المنافسات تقام بنظام لوائح الاتحاد الدولي، مُعربة عن ثقتها في قدرة لاعبي ولاعبات المنتخب على إظهار القدرات التنافسية التي تؤهّلهم للوصول إلى المراكز الأولى.

