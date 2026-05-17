هورفات: الانضباط صنع الفارق للظفرة.. وكسرنا قاعدة «الصاعد هابط»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

قاد هدف المغربي كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، فريقه إلى البقاء في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حسم مواجهة الوحدة بهدف على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأخيرة من الموسم.

ومنح الانتصار «فارس الظفرة» بطاقة البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، مستفيداً من تعثُّر منافسيه المباشرين، دبا الأخير برصيد 20 نقطة بالخسارة أمام العين «البطل» 0-4، والبطائح قبل الأخير برصيد 21 نقطة بعد تعادله أمام شباب الأهلي 1-1، ليضمن الظفرة البقاء بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة.

ونجح الظفرة في كسر قاعدة «الصاعد هابط»، التي تكرّرت خلال الموسمين الماضيين، بعدما عاد إلى دوري المحترفين مطلع الموسم الحالي رفقة دبا، عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2024-2025.

وشهدت مواسم «دوري المحترفين» تكرار هبوط أحد الفريقين الصاعدين أو كليهما في 14 موسماً من أصل 17، باستثناء ثلاث حالات فقط، أبرزها بقاء الإمارات والشارقة موسم 2013-2014، وعجمان موسم 2017-2018، والذي شهد دمج دبي، وبني ياس واتحاد كلباء موسم 2018-2019.

من جانبه، أعرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب الظفرة، عن سعادته الكبيرة بقيادة الفريق للبقاء في الأضواء، مؤكداً أن ما تحقق يمثّل إنجازاً استثنائياً للنادي.

وقال هورفات: «جلستُ هنا ثلاث مرات من قبل وأنا أشعر بحزن كبير، ولكنّي الآن سعيد للغاية، لأننا أنجزنا عملاً رائعاً هذا الموسم، وأعتقد أننا أول فريق خلال السنوات الأربع الأخيرة ينجح في الصعود ثم يضمن البقاء، وهذا أمر يدعو للفخر».

وأضاف: «فخور جداً باللاعبين وبكل مَن يعمل داخل النادي، فعندما توليتُ المهمة لم يكن الوضع سهلاً، إذ كانت أمامنا خمس مباريات فقط، ولم يكن هناك وقت كافٍ للعمل على الكثير من التفاصيل».

وتابع: «استمعتُ إلى الكثير من الآراء، لكنني كنت أؤمن بنفسي وبعملي، وعلى مدار 20 عاماً في التدريب حققت النتائج أينما ذهبت، ولذلك كنتُ واثقاً من قدرتنا على النجاح هنا أيضاً».

وأكد المدرب الكرواتي أن الانضباط كان العامل الأهم في بقاء الفريق، قائلاً: «ربما لم يكن ذلك واضحاً للجميع، لكنه كان العنصر الأهم الذي جلبته إلى الفريق، الانضباط داخل المجموعة، وخسرنا بعض المباريات بفارق هدف واحد فقط، لكن الفريق تطور تدريجياً».

وعن مواجهة الوحدة، قال: «في المباراة الأهم كنا جاهزين، صحيح أن المنافس حصل على فرص وكان الأفضل في الشوط الثاني، رغم النقص العددي، لكن كرة القدم منحتنا اليوم ما افتقدناه في مباريات سابقة»، واختتم هورفات تصريحاته قائلاً: «الآن حان وقت الاحتفال بهذا الإنجاز، ثم سنبدأ الاستعداد لما هو قادم، وسنرى ما يحمله المستقبل».

هورفات مدرب الظفرة