العين ملك دوري المحترفين في موسم تحطيم الأرقام القياسية

معتز الشامي (أبوظبي)

حين يتعلق الأمر بدوري أدنوك للمحترفين، فإن العين لا يظهر كمنافس عادي، بل كقوة تاريخية تعرف كيف تصنع المجد وتعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل، وعلى ذلك فإن تتويج «الزعيم» بلقب الموسم الحالي لم يكن مجرد إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، بل تأكيد واضح على أن النادي البنفسجي لا يزال الاسم الأثقل في معادلة الكرة الإماراتية.

أنهى العين الموسم بطلاً بطريقة استثنائية، بعدما حسم اللقب دون أي خسارة، ليكتب نسخة جديدة من الهيمنة المطلقة، ويضيف اللقب الخامس عشر في تاريخه، معزّزاً موقعه كأكثر الأندية تتويجاً بالدوري الإماراتي.

وفي عصر الاحتراف تحديداً، رفع العين رصيده إلى 6 ألقاب، ليبتعد في القمة ويؤكد أن المنافسة على اللقب تمرّ أولاً من بوابة الزعيم، ويحلّ شباب الأهلي ثانياً بالتتويج بـ 5 ألقاب دوري في عصر الاحتراف، بعدما فضّ الشراكة مع الفرسان، حيث كان لكل منهما 5 ألقاب في عصر دوري المحترفين، ولكن إجمالاً رفع العين رصيده إلى 15 لقباً للدوري في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

لكن الهيمنة لا تُقاس فقط بعدد الدروع التي تُوِّج بها، بل بالطريقة التي تُحصد بها، فهذا الموسم لم يكن مجرد سباق نقاط، بل عرض قوة متكامل قدّم خلاله العين نفسه كفريق يمتلك الشخصية، والخبرة، والقدرة على الحسم في اللحظات الكبيرة.

وحقق العين 21 انتصاراً، جمع بها 68 نقطة مع صفر خسائر لأول مرة في تاريخه بالمسابقة، وسجّل 71 هدفاً، وخرج في 13 مباراة بشباك نظيفة، وهي أرقام لا تصف مجرد بطل، بل فريقاً فرض نفسه كنسخة استثنائية في تاريخ المسابقة.

والأهم أن هذا النجاح لم يكن وليد الحظة، بل امتداداً لتاريخ طويل من الحضور القوي، حيث اعتاد العين أن يكون حاضراً في لحظات الحسم الكبرى، وأن يحوّل البطولات إلى جزء من هويته الكروية، بينما الجماهير التي احتشدت للاحتفال لم تكن تحتفل ببطولة عابرة، بل كانت تشاهد فصلاً جديداً من قصة ناد اعتاد البقاء في القمة.

وفي كرة القدم، بعض الفرق تحقق النجاح لفترة، ثم تتراجع. لكن الأندية الكبيرة فعلاً هي التي تعرف كيف تبقى في الصورة مهما تغيرت الأسماء والظروف، وهذا تحديداً ما يفعله العين، وبالتالي لم يكتفِ الزعيم بحصد لقب جديد، بل وجّه رسالة واضحة، بأن عرش الكرة الإماراتية لا يزال بنفسجياً.