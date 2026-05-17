الأفضل في أوروبا.. الأرقام التي تقف وراء دفاع أرسنال الحديدي

17 مايو 2026 17:30


معتز الشامي (أبوظبي)
أخذ ميكيل أرتيتا بنصيحة السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد «الهجوم يحقق لك الانتصارات، والدفاع يُحرز لك الألقاب»، في سعيه لتحقيق الألقاب مع أرسنال، ويقف النادي اللندني الشمالي على أعتاب موسم استثنائي في تاريخه العريق، حيث بات من شبه المؤكد أن تنتهي فترة غيابه عن منصات التتويج التي دامت 6 سنوات.
وبلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً والثانية في تاريخه، حيث يواجه العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، كما يُعد فريق أرتيتا المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر البريميرليج بـ 79 نقطة متقدماً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (77 نقطة) قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.
ولا شكّ أن دفاع أرسنال كان الركيزة الأساسية لنجاحه هذا الموسم، حيث حافظ الفريق على نظافة في 31 مباراة من أصل 60 مباراة هذا الموسم، ويُعد سجلّه الدفاعي الأفضل في أوروبا بلا منازع.
ويمتلك أرسنال اثنين من أفضل المدافعين في العالم، وهما، ويليام ساليبا وجابرييل، كما يُعد ديفيد رايا من أفضل حراس المرمى في العالم هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل.
ويملك أرتيتا خيارات عديدة في الأظهرة، ويقدم ديكلان رايس الحماية اللازمة من موقعه في خط الوسط، ولم يستقبل أرسنال سوى 41 هدفاً في 60 مباراة هذا الموسم، بمعدل 0.69 هدف في المباراة الواحدة، ويُعد هذا أفضل سجلٍّ دفاعي بين أندية الدوري الأوروبية الخمسة الكبرى في جميع المسابقات.
ويحتل الفريق الإيطالي كومو بقيادة سيسك فابريجاس المركز الثاني، حيث استقبلت شباكه (0.83) هدف في المباراة الواحدة، بينما يكمل ميلان المراكز الثلاثة الأولى بـ (0.85) هدف في المباراة الواحدة.
وليس من المستغرب وجود 6 أندية من الدوري الإيطالي (كومو، ميلان، روما، إنتر، لاتسيو، يوفنتوس) ضمن العشرة الأوائل، ما يشير إلى أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي الممتاز. 
ومن المثير للاهتمام أن الدوري الألماني (البوندسليجا) هو الدوري الوحيد من بين الدوريات الخمسة الكبرى الذي لا يضم أياً من أنديته ضمن العشرة الأوائل، ويعود ذلك أساسا إلى طبيعة الدوري الألماني الهجومية وغزارة أهدافه.

 

"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
