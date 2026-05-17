«الإمارات للدراجات».. 3 انتصارات في أسبوع واحد

جوناتان نارفايز يحتفل بالفوز في طواف جيرو دي ايطاليا (وام)
17 مايو 2026 16:45


روما (وام)
واصل فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية تألقه في سباق جيرو دي إيطاليا، بعدما حقق الإكوادوري جوناتان نارفايز، الفوز بالمرحلة الثامنة، ليمنح الفريق ثالث انتصاراته خلال أسبوع واحد في السباق الإيطالي الكبير.
وجاء فوز نارفايز، بعد هجوم بعيد المدى نفّذه برفقة زميله الدنماركي ميكيل بييرج، قبل 76 كيلومتراً من خط النهاية، لينجح الثنائي في تشكيل مجموعة المقدمة إلى جانب النرويجي أندرياس ليكنيسوند، من فريق «أونو-إكس موبيليتي».
وأطلق نارفايز، مع تبقِّي 9.8 كيلومتر على النهاية، هجومه الحاسم بعد عمل جماعي مميز من بييرج، لينفرد بالصدارة ويعبر خط النهاية في مدينة فيرمو، متقدماً بفارق 32 ثانية عن ليكنيسوند، ومحققاً فوزه الثاني في نسخة هذا العام من جيرو إيطاليا.
وعلى صعيد الترتيب العام، حافظ البرتغالي أفونسو يولاليو، من فريق البحرين فيكتوريوس، على القميص الوردي، متقدماً على الدنماركي يوناس فينجيجارد، بفارق 3 دقائق و15 ثانية، وفي طواف المجر، حافظ الفرنسي بينوا كوزنيفروي، دراج الفريق، على المركز الثاني في الترتيب العام بعد حلوله خامساً في المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة.
وشهدت المرحلة تقليص المسار وإلغاء اللفّة الختامية بسبب سوء الأحوال الجوية، ما منح فرصة أكبر لمجموعة الهروب للمنافسة على الفوز، والذي ذهب للسويدي ياكوب سودركفيست، من فريق «ليدل-تريك»، ليتصدر الترتيب العام بفارق 40 ثانية أمام كوزنيفروي، قبل المرحلة الأخيرة.

