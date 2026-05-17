«توك أوف نيويورك» يشارك في سانت جيمس بالاس

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى مهر جودلفين «توك أوف نيويورك»، بإشراف شارلي أبلبي، لحجز مقعده في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس ضمن مهرجان رويال أسكوت، بعد تدريبه في نيوماركت صباح أمس السبت.

وأبهر ابن «ووتون باسيت» البالغ من العمر ثلاث سنوات الجميع، بفوزه في حفل سباق كرافن، حيث تفوّق على منافسيه بثلاثة أطوال، وتدرّب تحت قيادة الفارس ويليام بويك لمسافة سبعة فورلونج برفقة عدد من زملائه في الإسطبل، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي.

وأصبح الجواد جاهزاً تماماً للمشاركة في سباق هيرون ستيكس المصنف في ساندون، ضمن فعاليات سباق بريجادير جيرارد المسائي يوم الخميس 28 مايو المقبل، وقد ينضم إليه في السباق اثنان من زملائه في الإسطبل.

وقال أبلبي: «سيشارك في سباق هيرون ستيكس، نحن راضون عن أدائه هناك، وكانت خطتنا دائماً المشاركة في هيرون بعد سباق كرافن، نريد زيادة مسافة السباق إلى ميل، والأهم من ذلك، نريد تدريبه على المنعطفات، إذا سارت الأمور كما هو مخطط له في هيرون، فسنشارك في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس برويال أسكوت بعد ذلك، قد يكون هذا السباق الأقوى هذا العام، لذا عليه الفوز بهيرون بقوة ليُصبح منافساً جدياً».