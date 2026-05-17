أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت على مدار يومين منافسات بطولات الخماسي والأساتذة والمجموع العام وكأس الصُّم للبولينج لذوي الإعاقة السمعية، التي نظّمتها لجنة رياضة الصم التابعة للجنة البارالمبية الوطنية، على صالة خليفة الدولية للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة مميزة من نخبة لاعبي أندية أصحاب الهمم بالدولة.

وشهدت البطولة حضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الذي تابع جانباً من المنافسات وحرص على لقاء اللاعبين، مشيداً بالمستويات الفنية المتميزة والروح التنافسية العالية التي ظهرت طوال البطولة.

وأكد الهاملي أن التطور اللافت الذي تشهده رياضة الصُّم يعكس حجم الجهود المبذولة من اللجنة البارالمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة الصم والأندية، مشيراً إلى أن هذه البطولات تُمثّل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال: «نفخر بما يقدّمه لاعبونا من مستويات مشرفة تؤكد أن رياضة الصم في دولة الإمارات تسير بخُطى ثابتة نحو المزيد من الإنجازات، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، والعمل المتواصل من الأجهزة الفنية والإدارية».

وأسفرت منافسات الخماسي، عن تتويج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، وضم اللاعبين: داريو كاتانزارو، وليد خالد رضوان، حسين لوباري، طارق شهاب، وأيمن سالم المقبالي، فيما جاء فريق آخر من نادي دبي في المركز الثاني، وحلّ نادي العين لأصحاب الهمم ثالثاً، أما في بطولة الأساتذة، فقد أحرز طارق شهاب المركز الأول، تلاه أيمن سالم المقبالي ثانياً، وداريو كاتانزارو ثالثاً.

وفي منافسات المجموع العام، تُوّج أيمن سالم المقبالي بالمركز الأول، بينما جاء داريو كاتانزارو ثانياً، وطارق شهاب مراد ثالثاً، وفي بطولة كأس الصم، انتزع أيمن سالم المقبالي المركز الأول، وحلّ علي الجابري ثانياً، فيما جاء داريو كاتانزارو وعدنان الجابري في المركز الثالث.

واختُتمت المنافسات وسط أجواء احتفالية عكست التطور المتواصل لرياضة الصم في الدولة، والدور الكبير الذي تقوم به البطولات المحلية في تعزيز التنافس واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل المقبلة.