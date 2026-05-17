الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد السلة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التنزاني

اتحاد السلة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التنزاني
17 مايو 2026 18:00

 
علي معالي (أبوظبي)
وقّع اتحاد كرة السلة، برئاسة عبداللطيف الفردان، مذكرة تفاهم مع الاتحاد التنزاني، اشتملت على تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحكيم وتطوير الإداريين، وكذلك التدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخصّ المشاركات في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. 
تم توقيع الاتفاقية بحضور هاشم ثابت مانكا، رئيس الاتحاد التنزاني، اللاعب السابق في الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه)، وسيمون چو ميروندو، أمين السر العام للاتحاد التنزاني، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد الإماراتي، وأحمد مبارك، مدير المنتخب الأول.
أكد عبداللطيف الفردان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يُسهم في تطوير منظومة كرة السلة على المستويين الفني والإداري.
وقال: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتحكيم وتأهيل الكوادر الإدارية، إلى جانب تنظيم المعسكرات والتدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في البلدين، ونحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد التنزاني سيسهم كذلك في تعزيز المشاركة والتنسيق في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي أصبحت واحدة من أبرز البطولات على مستوى المنطقة».

أخبار ذات صلة
فوز شباب الأهلي والنصر في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
«دبي لكرة السلة» يواجه بودوتشنوست في الدوري الأدرياتيكي 20 مايو
اتحاد السلة
كرة السلة
دوري السلة
عبداللطيف الفردان
آخر الأخبار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال "ذو الحجة"
علوم الدار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
اليوم 10:31
مقر وزارة الخارجية الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 19:22
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
الرياضة
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
اليوم 19:15
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
اليوم 19:13
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
الرياضة
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©