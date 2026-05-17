اتحاد السلة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التنزاني



علي معالي (أبوظبي)

وقّع اتحاد كرة السلة، برئاسة عبداللطيف الفردان، مذكرة تفاهم مع الاتحاد التنزاني، اشتملت على تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحكيم وتطوير الإداريين، وكذلك التدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخصّ المشاركات في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

تم توقيع الاتفاقية بحضور هاشم ثابت مانكا، رئيس الاتحاد التنزاني، اللاعب السابق في الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه)، وسيمون چو ميروندو، أمين السر العام للاتحاد التنزاني، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد الإماراتي، وأحمد مبارك، مدير المنتخب الأول.

أكد عبداللطيف الفردان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يُسهم في تطوير منظومة كرة السلة على المستويين الفني والإداري.

وقال: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتحكيم وتأهيل الكوادر الإدارية، إلى جانب تنظيم المعسكرات والتدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في البلدين، ونحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد التنزاني سيسهم كذلك في تعزيز المشاركة والتنسيق في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي أصبحت واحدة من أبرز البطولات على مستوى المنطقة».