الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة» على رأس المجموعة الأولى في «آسيوية اليد»

«الشارقة» على رأس المجموعة الأولى في «آسيوية اليد»
17 مايو 2026 18:30

 

الكويت (وام)
أسفرت قرعة النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، المقررة في دولة الكويت خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو المقبل، عن تواجد نادي الشارقة حامل اللقب على رأس المجموعة الأولى.
وضمّت المجموعة الأولى إلى جانب الشارقة، كلاً من أندية الدحيل القطري، وبرقان الكويتي، ونادي سي إتش إيه الصيني، فيما ضمّت المجموعة الثانية أندية، الكويت الكويتي، والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.
ويخوض الشارقة البطولة بطموح المحافظة على اللقب القاري الذي تُوِّج به في نسخة 2024، ومواصلة حضوره القوي على مستوى كرة اليد الآسيوية، ويتأهل الفريق الفائز بلقب البطولة مباشرة إلى منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026» المقررة في جمهورية مصر العربية.

أخبار ذات صلة
منتخب اليد يغادر إلى الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية
«النصر للألعاب الرياضية» تبحث استمرار المنافسة على الألقاب
كرة اليد
اتحاد اليد
فريق الشارقة لكرة اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
آخر الأخبار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال "ذو الحجة"
علوم الدار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
اليوم 10:31
مقر وزارة الخارجية الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 19:22
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
الرياضة
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
اليوم 19:15
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
اليوم 19:13
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
الرياضة
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©