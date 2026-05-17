يونايتد يحقق فوزاً مثيراً على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)



حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسجل لوك شو هدف تقدم يونايتد في الدقيقة 5، ثم تعادل البرازيلي فيليبي موراتو في الدقيقة 53، وأعاد مواطنه ماتيوس كونيا التقدم ليونايتد من جديد في الدقيقة 55.

وسجل الكاميروني بريان مبيومو هدفاً ثالثاً لمانشستر يونايتد في الدقيقة 76، وقلص الفارق مورجان جيبس وايت لنوتنجهام فورست بهدف في الدقيقة 78، رفع يونايتد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، أما نوتنجهام فورست فلديه 43 نقطة في المركز السادس عشر.