موهبة البرازيل تودّع جماهير ليون قبل العودة للريال



علي معالي (أبوظبي)

ودّع المهاجم البرازيلي إندريك جماهير نادي ليون الفرنسي رسمياً، عقب خروجه من الملعب بعد الدقيقة 71 من مباراته أمام لينس بالدوري، التي انتهت بخسارة ليون برباعية، وهي المباراة الأخيرة للبرازيلي الصغير (19 عاماً) مع ليون، حيث كان معاراً من ريال مدريد الإسباني.

لم يستطع إندريك إخفاء مشاعره عندما ظهر بعينين حمراوين، ووقف أمام المدرجات ليشكر جماهير ليون وسط هتافات عالية، اللحظة التي وقف فيها إندريك صامتاً لبضع ثوان نحو المدرجات ووضع يديه على صدره كنوع من الشكر، جعلت العديد من الجماهير متأثرة في يوم الوداع.

انضم إندريك إلى ليون يناير الماضي، وأصبح الموهبة البرازيلية الشابة بسرعة نقطة مضيئة في الهجوم، رغم أقل من نصف موسم للتأقلم، سجّل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، وتمكّن أيضاً من التسجيل في الدوري الأوروبي، ليصبح واحداً من أكثر لاعبي ليون الهجومية فعالية في النصف الثاني من الموسم.

هذا الأداء المثير للإعجاب عزّز أيضاً الاعتقاد بأن إندريك جاهز للخطوة التالية في مسيرته مع الريال خلال الفترة المقبلة.