الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موهبة البرازيل تودّع جماهير ليون قبل العودة للريال

موهبة البرازيل تودّع جماهير ليون قبل العودة للريال
18 مايو 2026 12:00

 
علي معالي (أبوظبي)
ودّع المهاجم البرازيلي إندريك جماهير نادي ليون الفرنسي رسمياً، عقب خروجه من الملعب بعد الدقيقة 71 من مباراته أمام لينس بالدوري، التي انتهت بخسارة ليون برباعية، وهي المباراة الأخيرة للبرازيلي الصغير (19 عاماً) مع ليون، حيث كان معاراً من ريال مدريد الإسباني. 
لم يستطع إندريك إخفاء مشاعره عندما ظهر بعينين حمراوين، ووقف أمام المدرجات ليشكر جماهير ليون وسط هتافات عالية، اللحظة التي وقف فيها إندريك صامتاً لبضع ثوان نحو المدرجات ووضع يديه على صدره كنوع من الشكر، جعلت العديد من الجماهير متأثرة في يوم الوداع.
انضم إندريك إلى ليون يناير الماضي، وأصبح الموهبة البرازيلية الشابة بسرعة نقطة مضيئة في الهجوم، رغم أقل من نصف موسم للتأقلم، سجّل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، وتمكّن أيضاً من التسجيل في الدوري الأوروبي، ليصبح واحداً من أكثر لاعبي ليون الهجومية فعالية في النصف الثاني من الموسم.
هذا الأداء المثير للإعجاب عزّز أيضاً الاعتقاد بأن إندريك جاهز للخطوة التالية في مسيرته مع الريال خلال الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
ملثّمون يحتجون على هبوط فريقهم بـ «شغب غير مسبوق»
عودة مبابي
ليون
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
البرازيل
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
الرياضة
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
اليوم 14:23
بسمة.. في «عنبر 10»
الترفيه
بسمة.. في «عنبر 10»
اليوم 14:21
إيلون ماسك يظهر على شاشة خلال الجلسة
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك: خلال 10 سنوات سيصبح من النادر جداً أن تقود سيارتك بنفسك
اليوم 14:10
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
الرياضة
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©