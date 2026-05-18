البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة

علي معالي (أبوظبي)
يُعد المغربي كريم البركاوي أحد أبرز نجوم الموسم الحالي مع نادي الظفرة، بعدما لعب دور البطولة في بقاء الفريق بدوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الأخيرة من الموسم، سجّل البركاوي الهدف الأغلى للظفرة هذا الموسم أمام الوحدة في الدقيقة 82، ليقود فريقه للفوز 1-0 وضمان البقاء رسمياً بعد صراع طويل في قاع الترتيب.
قدّم كريم البركاوي موسماً مميزاً على المستوى الفردي، وتحوّل إلى العنصر الهجومي الأهم في تشكيلة الظفرة، وتميّز بالحسم في المباريات المصيرية، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري. ووصل رصيده إلى 11 هدفاً في البطولة، ليصبح هداف الفريق الأول دون منازع، محتلاً المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم بعد لابا كودجو مهاجم العين بـ 25 هدفاّ، وعمر خريبين (الوحدة 17 هدفاً)، ويوري سيزار (شباب الأهلي 13 هدفاً).
ومن أبرز محطاته هذا الموسم، تسجيله أسرع هدف في الدوري أمام بني ياس بعد 54 ثانية فقط، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً في المباراة نفسها، فضلاً على مساهمته المستمرة في مباريات القاع، ومنها هدفه أمام البطائح في مواجهة انتهت بالتعادل، تسجيل «هدف البقاء» التاريخي أمام الوحدة في الجولة الأخيرة.
يمتاز البركاوي بالتحرك الذكي داخل منطقة الجزاء، والقدرة على استغلال أنصاف الفرص، إضافة إلى قوّته في الكرات الهوائية والتسديد من داخل الصندوق، كما أظهر شخصية قيادية في المباريات الحاسمة، وتحمّل مسؤولية التسجيل في أصعب فترات الموسم.
وجّه البركاوي الشكر لزملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكداً أن الفريق عانى كثيراً هذا الموسم، لكنه نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو البقاء، وأكد انه لا بدّ من الاستفادة مما حدث للفريق هذا الموسم، كونه درساً مهماً للغاية، وهو ما سيتعلم منه، سواء بقي هو في الفريق، أو رحل عنه في الموسم الجديد.
دخل كريم البركاوي قلوب جماهير الظفرة، بعدما تحوّل من مجرد مهاجم هداف إلى «منقذ» الفريق في أصعب لحظات الموسم، وسيبقى هدفه في مرمى الوحدة من أبرز لحظات موسم دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026.

