«الفجيرة للفنون القتالية».. سوبر هاتريك في درع التفوق العام للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدرع التفوق العام للجودو للموسم الرابع على التوالي «سوبر هاتريك»، على مستوى الذكور والإناث، في ختام الموسم الرياضي لاتحاد الجودو، الذي أقيمت فعالياته أمس الأول بصالة الاتحاد تحت شعار «حصّنتك يا وطن»، واختتمت لبطولة الناشئين والناشئات تحت 18 سنة، بمشاركة 310 لاعبين من 12 نادياً على مستوى الدولة.

وشهدت الجولة الختامية لبطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الذكور صدارة فريق نادي الشارقة برصيد 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، وفي المركز الثاني جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات، وحلّ في المركز الثالث فريق نادي خورفكان برصيد 7 ميداليات، منها واحدة ذهبية وفضية و5 برونزيات.

وعلى مستوى الإناث، جاء في المركز الأول فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، وفي المركز الثاني حلّ فريق نادي كلباء لرياضة المرأة برصد 6 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث برصيد فضيتين.

وفي ختام البطولة والموسم الرياضي قام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، بمشاركة راشد المهيري، رئيس قسم الدعم في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله المزروعي، مدير قسم الدعم بالمجلس، ومحمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الكتبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي الأندية المشاركة، بتسليم نادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، الدرع الذهبية مسكاً لموسم الاتحاد الرياضي.