«الكأس الأغلى» تتصدر مشهد الحسم في موسم الكرة الإماراتية



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتصدر القمة المنتظرة بين الجزيرة والعين، المقرّرة عند الساعة 19:40 من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واجهة الألقاب التي لا تزال تنتظر الحسم في موسم 2025-2026، مع اقتراب المنافسات المحلية من محطتها الأخيرة.

وما بين صراع التتويج بالألقاب، والتنافس على بطاقات الصعود والهبوط، في مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية، أُسدل الستار حتى الآن على نحو 39 بطولة محلية، تشمل مسابقات الدوري والكؤوس، إلى جانب بطولات السوبر الإماراتي القطري لأندية دوري المحترفين.

في المقابل، تشتدّ المنافسة في «الأمتار الأخيرة» على 9 مسابقات، تتقدمها «الكأس الأغلى» في المواجهة المرتقبة بين الجزيرة والعين، إلى جانب الصراع على بطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين من دوري الدرجة الأولى، وبطاقات الصعود من دوري الدرجة الثالثة، فضلاً عن عدد من مسابقات المراحل السنية، أبرزها كأس السوبر تحت 21 عاماً، وكأس الإمارات تحت 19 و14 عاماً، ودوريات تحت 13 و11 و10 أعوام.

وتفصيلاً، يلتقي الجزيرة والعين مساء الجمعة المقبل في نهائي مرتقب لـ«الكأس الأغلى»، بعد نجاحهما في تجاوز عقبة نصف النهائي، حيث أطاح «فخر أبوظبي» بشباب الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-0، فيما تفوّق العين على يونايتد، متصدر دوري الدرجة الأولى، 2-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في المباراتين اللتين أُقيمتا على استاد هزاع بن زايد في العين، واستاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعيد الفريقان في النهائي المرتقب على «ملعب البطولات» استاد محمد بن زايد، ذكريات آخر مواجهة جمعتهما في نهائي موسم 2015-2016 على استاد مدينة زايد الرياضية، والتي انتهت بتتويج الجزيرة باللقب عقب فوزه بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وبعيداً عن دوري المحترفين، يشتعل الصراع في دوري الدرجة الأولى على بطاقة التأهل الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث تتنافس أندية حتا، والعروبة، ودبا الحصن، والعربي، والذيد، بعدما حسم يونايتد المتصدر بطاقة الصعود الأولى، على أن تُقام جولتا الحسم يومي 23 و30 مايو الجاري.

وفي دوري الدرجة الثالثة، تتواصل المنافسة على بطاقات الصعود الأربع إلى دوري الثانية، مع إقامة الجولة 33 أيام 22 و23 و24 مايو، والجولة الأخيرة في 30 مايو، علماً بأن مودرن سبورت حسم بطاقة التأهل الأولى.

وعلى صعيد مسابقات المراحل السنية، يلتقي العين والإمارات مساء الأربعاء على ملعب نادي النصر في نهائي كأس السوبر تحت 21 عاماً، فيما يجمع نهائي كأس الإمارات تحت 19 عاماً، المقرر في 31 مايو، شباب الأهلي والعين «أ» على ملعب بني ياس، بينما يلتقي الوحدة والعين «أ» في نهائي كأس الإمارات تحت 14 عاماً.

كما تشهد مسابقات الدوريات السنية صراعات قوية على اللقب، أبرزها في دوري تحت 13 عاماً «ج»، حيث يلتقي شباب الأهلي الوصيف بـ 58 نقطة مع عجمان المتصدر بـ61 نقطة في الجولة المؤجلة الأخيرة يوم 24 مايو، وفي دوري تحت 11 عاماً «أ»، يلتقي شباب الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة مع العين الوصيف بفارق نقطتين فقط، فيما تشهد منافسات دوري تحت 10 أعوام «ب» مواجهة حاسمة بين شباب الأهلي المتصدر بـ71 نقطة والوصل الوصيف بـ 68 نقطة.

مواجهات الحسم المتبقية في موسم 2025-2026

1- كأس صاحب السمو رئيس الدولة

22 مايو: الجزيرة × العين - استاد محمد بن زايد

2- دوري الدرجة الأولى – بطاقة الصعود الثانية

23 مايو: الجولة 29

30 مايو: الجولة 30

المنافسون: حتا – العروبة – دبا الحصن – العربي – الذيد

3- دوري الدرجة الثالثة – بطاقات الصعود

22 و23 و24 مايو: الجولة 33

30 مايو: الجولة 34

4- كأس السوبر تحت 21 عاماً

20 مايو: العين × الإمارات

ملعب نادي النصر

5- كأس الإمارات تحت 19 عاماً

31 مايو: شباب الأهلي × العين «أ»

ملعب نادي بني ياس

6- كأس الإمارات تحت 14 عاماً

الوحدة × العين «أ»

الموعد يُحدد لاحقاً

7- دوري تحت 13 عاماً «ج»

24 مايو: شباب الأهلي × عجمان

8- دوري تحت 11 عاماً «أ»

24 مايو: شباب الأهلي × العين

9- دوري تحت 10 أعوام «ب»

22 مايو: شباب الأهلي × الوصل