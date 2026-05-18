«صداد» يستهدف كأس تاترسالز الذهبية الإيرلندية



عصام السيد (أبوظبي)

أكد المدرب روجر فاريان أن الجواد «صداد»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يستحق فرصة اختبار قدراته على أعلى مستوى في كأس تاترسالز الذهبية في كوراه بإيرلندا، ويميل المدرب إلى خوض غمار المنافسة في سباق الفئة الأولى يوم الأحد في نيوماركت بعد أسبوع مع ابن «بيناتوبو».

وبعد أن ذاق طعم الهزيمة في مشاركته الأخيرة الموسم الماضي في سباق فيرجن بيت فاونديشن ستيكس المصّنف في جودوود، عاد «صداد»، إلى المنافسة بقوة، محققاً فوزاً أنيقاً في سباق بيت 365 جوردون ريتشاردز ستيكس من الفئة الثالثة في سانداون بارك.

واستعداداً لاختباره القادم، خضع الحصان «صداد» لتدريب مكثّف على مضمار سباق نيوماركت صباح يوم الجمعة، بقيادة فارسه المعتاد في أيام السباق، راي داوسون.

وخلال التدريب لمسافة سبعة فورلونج بجانب حصانه الرئيسي، انطلق «صداد» برشاقة في المراحل الأخيرة من السباق، محققاً فوزاً مريحاً، مما أسعد المدرب الفائز بالسباقات الكلاسيكية، وقال فاريان: «سندرس المشاركة في كأس تاترسالز الذهبية، ورغم أن الأمر ليس محسوماً، إلا أننا نسعى لتحقيقه، إذا لم نتمكن من ذلك، فسنعود إلى ساندون للمشاركة في سباق بريجادير جيرارد، كان ذلك التدريب الصباحي مفيداً له، يبدو أنه يجيد الركض على أي أرضية، لكنني أعتقد بصراحة أنه في أفضل حالاته على الأرضية الجيدة إلى اللينة، كنتُ حريصاً على تدريبه على العشب، نظراً للجفاف الشديد».

وتابع: لقد كان في حالة جيدة منذ فوزه بسباق جوردون ريتشاردز ستيكس، سنرى كيف سيكون أداؤه بعد هذا التدريب، لكنني كنتُ راضياً عما رأيته، أعتقد أنه يستحق المشاركة في سباق من الفئة الأولى، يناسبه المضمار، وأعتقد أنه سيحب كوراه.

وأضاف: كانت بداية موفّقة للعام في سانداون بارك، إنه حصان يبلغ من العمر أربع سنوات، ومن المتوقع أن تكون أفضل أيامه قادمة، سنرى ما ستكون عليه تلك الأيام، يبدو أنه حصان تحسّن مستواه من ثلاث إلى أربع سنوات في سانداون، وقد بدا كذلك في التدريبات.

