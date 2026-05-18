«أبيض الشباب» يواجه سنغافورة ودياً مرتين



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض منتخب الإمارات تحت 19 عاماً مواجهتين ودّيتين أمام نظيره السنغافوري يومي 21 و24 مايو الجاري على استاد جالان بيسار في سنغافورة، ضمن برنامج إعداد «الأبيض الشاب» للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقبلة.

وتندرج المباراتان ضمن تحضيرات منتخب سنغافورة للمشاركة في بطولة اتحاد آسيان تحت 19 عاماً 2026، حيث دشّن المنتخب السنغافوري أخيراً المرحلة الأولى من معسكره التدريبي المركزي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب السنغافوري أهمية المواجهتين أمام منتخب الإمارات، باعتبارهما اختباراً قوياً أمام أحد المنتخبات التي تمتلك جودة فنية عالية على مستوى الفئات السنية، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

وقال سيد أزمير، مدرب منتخب سنغافورة للشباب، إن المباراتين أمام الإمارات تمثّلان فرصة مهمة للاعبين لاختبار قدراتهم على المستوى الدولي، متوقعاً مواجهتين تنافسيتين تسهمان في تطوير الأداء الجماعي للفريق قبل خوض بطولة اتحاد آسيان للشباب.

وأضاف: «تركيزنا ينصبّ على تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع المستوى الفني والبدني للفريق، لضمان أفضل جاهزية قبل المرحلة المقبلة».

وتُقام بطولة اتحاد آسيان تحت 19 عاماً 2026 في مدينة ميدان الإندونيسية خلال الفترة من 1 إلى 13 يونيو المقبل، وتُمثّل محطة تحضيرية مهمة للمنتخبات المشاركة قبل خوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً.