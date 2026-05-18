الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي لم يفقد شئياً من بريقه بعد.. هكذا يُربك الدفاعات

ميسي لم يفقد شئياً من بريقه بعد.. هكذا يُربك الدفاعات
18 مايو 2026 11:49


ميامي (أ ف ب)
سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً ومرّر كرة حاسمة، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى فوزه الأول على ملعبه الجديد، على حساب بورتلاند تيمبرز 2-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).
وأربك النجم الأرجنتيني، البالغ 38 عاماً، دفاع تيمبرز طوال المباراة، مُذكِّراً بأنه لم يفقد شيئاً من قدراته، قبل أقل من شهر على قيادته الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30 بعدما كان خلف الهجمة الجماعية لحامل اللقب.
ومهّد ميسي الكرة إلى الأوروغوياني لويس سواريس، الذي مرّرها بدوره بينية إلى الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، فحضرها الأخير بكعب القدم إلى النجم الأرجنتيني ليسدّدها في الزاوية البعيدة من مسافة قريبة.
وبعد 10 دقائق، انطلق الأرجنتيني الآخر رودريجو دي بول على الجهة اليمنى، قبل أن يمرّر لميسي الذي تبادل الكرة مع سواريس، ثم شقّ طريقه داخل منطقة الجزاء، متجاوزاً أربعة مدافعين، قبل أن يستخدم خارج قدمه اليسرى لتهيئة الكرة للألماني جيرمان بيرتيرامه الذي تابعها بسهولة في الشباك.
وأهدر ميسي فرصاً لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني الذي كان أبطأ إيقاعاً من الأول، بينها تسديدة مقوّسة بقدمه اليسرى من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم.
وكاد يضيف هدفاً رائعاً من ركلة حرة في الوقت بدلاً من الضائع، لكن الحارس الكندي جيمس بانتيميس تألق في الدفاع عن مرماه، وكانت مباراة الأحد الخامسة لإنتر ميامي على ملعبه الجديد «نو ستاديوم»، الذي افتُتح باحتفالات كبيرة الشهر الماضي.
وقبل هذا الفوز، شهد الملعب الذي يتسع لـ27 ألف متفرج، ثلاثة تعادلات محبطة، إضافة إلى انهيار مهين أمام أورلاندو سيتي 3-4 بعدما كان متقدماً 3-0.
ورغم المعاناة الأخيرة على أرضه، دفع الفوز بإنتر ميامي إلى صدارة المنطقة الشرقية، متقدماً بنقطة واحدة على ناشفيل أس سي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
وسيكون ميسي على موعد منتظر في كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو، وإلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيصبح ميسي الذي رفع الكأس عام 2022 على الأراضي القطرية، أول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال.

أخبار ذات صلة
عقد «إل باسو الاحترافي» ينقل فرنانديز من الشاشة إلى الملاعب
ميسي يحصل على ضعف قيمة عقده مع إنتر ميامي
  •  
  •  

 

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
ميسي
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
الرياضة
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
اليوم 14:23
بسمة.. في «عنبر 10»
الترفيه
بسمة.. في «عنبر 10»
اليوم 14:21
إيلون ماسك يظهر على شاشة خلال الجلسة
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك: خلال 10 سنوات سيصبح من النادر جداً أن تقود سيارتك بنفسك
اليوم 14:10
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
الرياضة
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©