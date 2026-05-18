منتخب المبارزة يختتم مشاركته الخليجية بـ7 ميداليات ملونة

18 مايو 2026 13:23


الدوحة (وام)
اختتم منتخب المبارزة، مشاركته في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بحصيلة مميزة بلغت 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، أسهمت في تعزيز رصيد بعثة الإمارات في الدورة.
وحصدت فتيات منتخب المبارزة النصيب الأكبر من الإنجازات، بعدما تُوِّج منتخب سلاح الفلوريه للسيدات بذهبية الفِرق، عبر اللاعبات الهيام البلوشي، وحمدة التميمي، وزينب موسى، وشما العبري، كما أحرز منتخب سلاح الإيبيه للرجال فضية الفرق، ومثله منتخب سلاح الإيبيه للسيدات، ليضيف المنتخب ميداليتين فضيتين إلى رصيده.
وضمّ فريق الرجال كلاً من خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وحمدان سيف، ومايد محمد، فيما مثّل فريق السيدات كلٌّ من شيخة الزعابي، ولمار النحلة، وفجر المرزوقي.
وفي منافسات الفردي، نال فارس البلوشي الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه للرجال، فيما أحرزت الهيام البلوشي فضية سلاح الفلوريه للسيدات، وأضافت زينب موسى برونزية السلاح ذاته، كما تُوِّجت شيخة الزعابي ببرونزية سلاح الإيبيه للسيدات.
وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، أن النتائج التي حققها منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة تعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة المبارزة في الدولة، وثمرة العمل الفني والإداري المتواصل خلال الفترة الماضية.
وقال إن حصد 7 ميداليات ملونة في البطولة يمثّل إنجازاً مهماً، خاصة مع بروز العناصر النسائية بصورة لافتة، ما يؤكد نجاح خطط الاتحاد في إعداد جيل قادر على المنافسة ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الخليجية والقارية.
وأضاف: المشاركة الخليجية الحالية شكّلت محطة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدّمها اللاعبون واللاعبات، والروح العالية التي ظهروا بها طوال المنافسات.
وثمّن دعم القيادة الرشيدة والجهات الرياضية للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة.

