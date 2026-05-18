ختام مميّز لبطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة

عبدالله النيادي خلال مراسم تتويج الفائزئن (من المصدر)
18 مايو 2026 13:38


أبوظبي (الاتحاد)


اختتمت بنجاح مميز منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، التي نظّمها اتحاد اللعبة على مدار ثلاثة أيام في مبادلة دوم - نادي الجزيرة بأبوظبي، بمشاركة 599 لاعباً ولاعبة يمثلون 75 نادياً وأكاديمية، تنافسوا ضمن 86 فئة وزنية، وتحت إشراف 38 حكماً.
شهدت المنافسات على مدار أيام البطولة مستويات فنية قوية، اتّسمت بالندية والحماس، حيث قدم المشاركون أداءً لافتاً عكس ارتفاع مستوى التحضير، وتطور قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية والوزنية، وسط حضور جماهيري وتفاعل مميّز أضافا زخماً كبيراً لأجواء البطولة.
وحضر منافسات اليوم الختامي عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب بولبونج فانجفاين، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وشارك النيادي في تتويج الأبطال.
وشهد اليوم الختامي حضور ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس الاتحاد، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية بالاتحاد، إلى جانب ناصر المري وأحمد المصعبي، ممثلَي مجلس أبوظبي الرياضي.
وأسفرت نتائج الترتيب العام عن تصدُر فريق أبوظبي مواي تاي برصيد 41 ميدالية متنوعة، بواقع 24 ذهبية، و10 فضيات، و7 برونزيات، فيما جاء فريق تايجر كيك بوكسينج في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، و5 برونزيات، وحلّ فريق ذا فورس سبورتس في المركز الثالث برصيد 12 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين.
كما سجل عدد من الأندية والأكاديميات حضوراً تنافسياً مميزاً ضمن جدول الميداليات، من بينها الخليج للفنون القتالية، وهاي سكور سبورت، وأكاديمية أدما، ويونيفيرس فيتنس، وتايجر للفنون القتالية، بما يعكس اتساع قاعدة المنافسة وتنوع مراكز إعداد اللاعبين في الدولة.
وأكد عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أن بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة قدمت مؤشرات إيجابية مهمة على مستوى المشاركة والتنظيم والأداء الفني، مشيراً إلى أن البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المواي تاي في دولة الإمارات، وقوة الحضور المتنامي للعبة بين مختلف الفئات.
وقال: «نعتز بما حققته بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة من نجاحات تنظيمية وفنية، وبما شهدته من مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات والأندية والأكاديميات، وهو ما يؤكد قوة القاعدة التنافسية للمواي تاي في الدولة، ونجاح خطط الاتحاد في توفير بيئة رياضية منظمة تدعم تطور اللاعبين وصقل إمكانياتهم».
وأضاف: «المستويات التي قدمها الأبطال خلال المنافسات تعكس الجهود الكبيرة، التي تبذلها الأندية والأكاديميات، كما تؤكد أهمية البطولات المحلية في إعداد المواهب، ومنحها فرص الاحتكاك الحقيقي، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل رياضة الإمارات بصورة مشرفة في مختلف الاستحقاقات».
وتابع: «نواصل العمل على تطوير منظومة المسابقات، وتنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع المستوى الفني، واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين للمشاركات المقبلة، بما يواكب طموحاتنا في ترسيخ مكانة المواي تاي الإماراتية على المستويين القاري والدولي».

