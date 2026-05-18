اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية

أعلن اتحاد كرة القدم رسمياً آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم 2026-2027، وذلك بعد حسم ملامح الترتيب المحلي مع إسدال الستار على منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وبقاء المشهد مفتوحاً فيما يتعلّق ببعض المقاعد المرتبطة بنتيجة نهائي كأس رئيس الدولة.

وتوّج العين رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، بعدما قدّم موسماً استثنائياً أنهاه في الصدارة دون هزيمة، فيما حلّ شباب الأهلي وصيفاً، والوصل ثالثاً، والجزيرة رابعاً، والوحدة خامساً، بينما يستعد العين لمواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس رئيس الدولة، في مباراة تحمل أهمية مزدوجة محلياً وقارياً.

وبحسب الآلية الرسمية التي أعلنها اتحاد الكرة، فإن بطل دوري أدنوك، وبطل كأس رئيس الدولة، ووصيف الدوري يحصلون على 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أما صاحب المركز الثالث في دوري أدنوك، فسيشارك في الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها، وفي المقابل، يحصل صاحب المركز الرابع في الدوري على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

وتزداد أهمية نهائي كأس رئيس الدولة في حال نجح العين، بطل الدوري، في التتويج بالكأس أيضاً، إذ سيتم حينها إعادة توزيع المقاعد، بحيث ينتقل المقعد المباشر الخاص ببطل الكأس إلى صاحب المركز الثالث في الدوري، أي نادي الوصل، بينما يتحوّل المقعد المؤهل للملحق إلى صاحب المركز الرابع، الجزيرة، فيما يذهب المقعد المباشر في دوري أبطال آسيا 2 إلى صاحب المركز الخامس، الوحدة.

وبذلك، لا يمثل نهائي الجمعة مجرد صراع على لقب محلي كبير، بل محطة مفصلية سترسم الشكل النهائي للخريطة الإماراتية في البطولات القارية الموسم المقبل، في ظل رغبة الأندية الكبرى في تعزيز الحضور الإماراتي آسيوياً ومواصلة المنافسة على الألقاب القارية.