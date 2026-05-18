«أبوظبي الرياضي» يحصد 7 جوائز ذهبية في «صناعة الرياضة بالشرق الأوسط»



أبوظبي (الاتحاد)



حقّق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلِّ نجاحاته المتواصلة، بعدما حصد 7 جوائز ذهبية ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط «SPIA 2026»، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع الرياضي على مستوى المنطقة، والتي تحتفي بالمؤسّسات والمبادرات والقيادات الرياضية الأكثر تأثيراً وتميزاً.

وشملت الجوائز الذهبية، أولاً، فوز مجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة الذهبية في فئة المؤسَّسة الرياضية للعام 2025، وثانياً، فوز عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة الذهبية، تقديراً لمساهماته وإنجازاته الرياضية ودوره القيادي في دعم وتطوير القطاع الرياضي.

وثالثاً، فوز بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2025 في فئة أفضل مبادرة لتعزيز الصحة المؤسسية من خلال الرياضة، ورابعاً، فوز ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك 2025 في فئة أفضل تفاعل جماهيري في الرياضة، وخامساً، فوز صيف أبوظبي الرياضي 2025 في فئة مبادرة المشاركة المجتمعية الرياضية للعام، وسادساً، فوز برنامج «أكتيف هب» في فئة أفضل برنامج للتعليم والتدريب الرياضي للعام، وأخيراً، فوز بطولة مبادلة أبوظبي للإبحار الشراعي 2025 في فئة أفضل استخدام للتكنولوجيا.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن هذا الإنجاز يمثّل ثمرة للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية تستقطب أبرز الأحداث والمبادرات الرياضية الدولية.

وقال العواني: «نفخر بحصد هذه الجوائز المرموقة التي تعكس حجم التعاون بين مختلف فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين، كما تؤكِّد نجاح خططنا الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره المجتمعي والتنموي».

وأضاف: «تُمثّل هذه الجوائز حافزاً لمواصلة الابتكار وتقديم مبادرات وبرامج رياضية نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً».

وأشار إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي مستمر في العمل على استقطاب وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب تطوير المبادرات المجتمعية والبرامج الرياضية المستدامة، التي تحقق أثراً إيجابياً واسعاً على مختلف فئات المجتمع.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرائدة التي باتت تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وإطلاق المبادرات المجتمعية المبتكرة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار والتميز المؤسَّسي في القطاع الرياضي.

وتُعد جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز الرياضية في المنطقة، حيث تكرّم سنوياً المؤسسات والأفراد والمبادرات التي حققت تأثيراً استثنائياً في تطوير القطاع الرياضي والارتقاء بمستويات الابتكار والتميز فيه.