الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
4 لاعبين يمثلون منتخب الأثقال في «آسيوية أوزبكستان»

18 مايو 2026 16:30

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد رفع الأثقال اعتماد مشاركة 4 لاعبين في بطولة آسيا للشباب والناشئين بأوزبكستان أغسطس المقبل، ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية، ورفع مستوى تنافسيتها.

ونوه الاتحاد في بيان له إلى اختتام مشاركة منتخبنا الوطني أمس ببطولة آسيا، التي أقيمت في مدينة أحمد آباد بالهند من 9 إلى 17 مايو الجاري، بحصد المركز السادس لكل من عز الدين الغفير«وزن 110 كجم»، ومؤيد النجار، «وزن +110 كجم»، بينما أحرزت اللاعبة زهرة الهاشمي المركز الثامن «وزن 53 كجم».
وقالت شيخة الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، رئيس البعثة، إن اللاعبين مؤيد النجار، وعز الدين الغفير، واللاعبة زهرة الهاشمي، قدموا مستويات تنافسية قوية في البطولة، وسط أجواء التحدي من النخبة على مستوى القارة، ووصفت البطولة بأنها محطة نوعية في مسيرة منتخبنا الوطني، نظراً لأهميتها في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز خبراتهم، بالإضافة إلى المشاركة المميزة للحكم الدولي فيصل الحمادي في إدارة المنافسات.

