لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي



دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 1000 عدّاء وعدّاءة من 79 جنسية من جميع قارات العالم، من بينهم 327 إماراتياً من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي و«سكي دبي» في مول الإمارات للعام السابع على التوالي.

شهد سباق مسافة 5 كيلومترات لفئة السيدات تألق بيا هانسكي، التي حصدت المركز الأول بعد إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 24 دقيقة و41 ثانية، تلتها باولا جارسيا في المركز الثاني بزمن 27 دقيقة و44 ثانية، ثم جابرييلا فاتو ثالثة بزمن 27 دقيقة و48 ثانية.

وفي فئة الرجال للمسافة ذاتها، انتزع إيجور ميشوتين الصدارة محقِّقاً 20 دقيقة و32 ثانية، متفوقاً على يون مورينو الذي حلّ ثانياً بزمن 20 دقيقة و46 ثانية، وفيجارد هانسكي الذي جاء في المركز الثالث مسجِّلاً 21 دقيقة و40 ثانية.

أما في منافسات مسافة 3 كيلومترات، فقد أحرزت صوفي جيديس لقب فئة السيدات، قاطعةً المسافة في 18 دقيقة و25 ثانية، وجاءت ليسيت بورجويرا في المركز الثاني بزمن 20 دقيقة و21 ثانية، تلتها أولجا بيلوكريلوفا في المركز الثالث بزمن 20 دقيقة و22 ثانية.

وفي فئة الرجال، تُوِّج محمد الحساني بالمركز الأول، مسجّلاً 13 دقيقة و38 ثانية، تاركاً المركز الثاني للمتسابق ييسون لوندونو فرانكو بزمن 15 دقيقة و25 ثانية، فيما حلّ عمر المهيري في المركز الثالث، محققاً 16 دقيقة و3 ثوانٍ.

وعلى صعيد فئة الفرق، حقق فريق شرطة دبي المركز الأول بمتوسط زمن بلغ 16 دقيقة و37 ثانية، تلاه فريق «سي 4 مول الإمارات» بمتوسط 28 دقيقة و33 ثانية، ثم فريق «ذا فايف» ثالثاً بمتوسط زمن بلغ 29 دقيقة و53 ثانية.

وأُسدل الستار على الحدث الرياضي الفريد من نوعه الذي أقيم في درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية تحت الصفر، داخل أفضل منتجع تزلُّج داخلي في العالم، وخاض المشاركون المنافسات في سباقي 3 و5 كيلومترات، في أجواء رياضية استثنائية وبمشاركة مجتمعية واسعة من عمر 13 إلى 70 عاماً، وضمن تجربة تعكس حرص دبي على توفير بيئة رياضية مبتكرة تدعم أسلوب الحياة الصحي وتجعل الرياضات الثلجية في متناول جميع فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي.