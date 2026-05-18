الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«فرسان الشراع» لقفز الحواجز يشاركون في بطولة الفرق بالبرتغال

من مشاركة عمر المرزوقي في بطولة ويندسور 2026
18 مايو 2026 17:00


لندن (الاتحاد)
يشارك فرسان وخيول إسطبلات الشراع في بطولة الفرق لقفز الحواجز التي تحتضنها البرتغال الجمعة المقبل، بقائمة تضم عمر عبدالعزيز المرزوقي مع «شاكو باي»، وحميد المهيري مع «فونتشستي»، وسالم السويدي مع «فلون فلون»، وعبد الله المري مع «بي بي اس قريقور».
كان الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي قد اختتم مشاركته المميزة مع الجواد «إنجوي دي لامور» في بطولة ويندسور الملكية للفروسية فئة خمس نجوم، على جائزة (رولكس) الكبرى، بالعاصمة البريطانية لندن من 14 إلى 17 مايو الجاري، بوجود نخبة من أفضل الفرسان والخيول حول العالم.
وشهدت بطولة (رويال ويندسور) لهذا العام إطلاق اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، على الميدان الرئيسي، فيما برز اسم إسطبلات الشراع ضمن الشركاء والرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الكبير.
وشارك المرزوقي بشعار إسطبلات الشراع ممثلاً لدولة الإمارات، مع الجواد «إنجوي دي لامور»، من خيول القفز للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسّس إسطبلات الشراع، وتمّت تسمية أحد الأشواط باسمها ضمن منافسات البطولة، في ساحات قلعة ويندسور.
وأظهر المرزوقي استعراضاً مميزاً مع الجواد «إنجوي دي لامور» دون خطأ منحهما المركز الخامس من فئة خمس نجوم على حواجز الـ 1.60 متر وتابع الأداء التنافسي الكبير في جائزة (رولكس) الكبرى، والمصمم مسارها بحواجز على ذات الارتفاع، بمشاركة 35 فارساً، نجح منهم 5 فرسان فقط في إكمال الجولة الحاسمة دون خطأ، و10 فرسان برصيد خطأ واحد، من بينهم المرزوقي مع «إنجوي دي لامور»، محققاً المركز السادس حسب أفضلية الزمن.

