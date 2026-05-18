أنجح المدرّبين في تاريخ كرة القدم.. جوارديولا يهدّد فيرجسون



معتز الشامي (أبوظبي)

وراء كل فريق تاريخي يوجد عقل مدبّر، ولكن قلة فقط هم مَن استطاعوا تحويل تلك العظمة إلى حصيلة من الكؤوس يصعب تكرارها، ويُعرف تاريخ كرة القدم بفرق أسطورية سيطرت على عصور بأكملها، فرق مرصّعة بالنجوم، وبطولات بنت إمبراطوريات كروية، لكن وراء كل فريق من تلك الفرق تقف شخصية محورية وهو المدرب باعتباره المهندس الذي يحوّل الموهبة إلى نجاح ويشكّل هوية النادي أو المنتخب الوطني.ويُعتبر العبقري الإسباني، بيب جوارديولا، أحد مهندسي كرة القدم في العصر الحديث والذي أضاف لقباً جديداً إلى خزائنه، بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 2026، على حساب تشيلسي.

وعانى المدرب الكاتالوني، صاحب الإنجازات التاريخية، من موسم مخيّب للآمال في 2024-2025، لكنه عاد إلى مستواه المعهود هذا الموسم بفوزه بكأسي الرابطة والاتحاد، وربما يكون لقب البريميرليج بعيد المنال بالنسبة لمان سيتي، لكن لا شيء مستحيل، ويبقى السؤال: أين يقع جوارديولا بين أكثر مدربي كرة القدم تتويجاً بالألقاب على مرّ التاريخ؟

أما عن قائمة أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم من حيث عدد الألقاب، فقد شهدت تصدُّر السير أليكس فيرجسون، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم برصيد 50 لقباً، بواقع لقب واحد مع سانت ميرين، و11 لقباً مع أبردين، الاسكتلنديين، إضافة إلى 38 لقباً مع مانشستر يونايتد.

ولم يقتصر تأثير فترة تدريبه لمانشستر يونايتد على تحديد حقبة تاريخية فحسب، بل وضع معياراً لبناء إرث خالد، ولعل هيمنته في إنجلترا وأوروبا جعلته معياراً لم يقترب منه إلا القليل، وأقرب اسم في القائمة هو بيب جوارديولا، الذي يواصل بناء إرثه بـ 42 لقباً، بواقع لقب واحد مع «برشلونة ب»، و14 لقباً مع برشلونة، و7 مع بايرن ميونيخ، 20 مع مانشستر سيتي.

وجعلته فلسفته التدريبية في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، أحد أكثر المدربين تأثيراً على مر التاريخ. وبعيداً عن الألقاب، فقد ساهمت فلسفته في إعادة تشكيل كرة القدم الحديثة.

ويكمل قائمة الخمسة الأوائل، الروماني ميرتشا لوتشيسكو (38 لقباً)، والاسكتلندي جوك شتاين (38 لقباً)، ثم الأوكراني فاليري لوبانوفسكي (36 لقباً)، وبعد ذلك يأتي المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي (30 لقباً)، ثم البرتغالي جوزيه مورينيو (26 لقباً)، والألماني أوتمار هيتسفيلد (26 لقباً)، ويكمل قائمة العشرة الأوائل، البرازيلي لويز فيليبي سكولاري (24 لقباً)، ثم الإيطالي جيوفاني تراباتوني (23 لقباً).