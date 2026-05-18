نزالات «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي 25 يوليو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت يو إف سي، المنظمة الرائدة عالمياً في فنون القتال المختلطة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن عودتها المرتقبة إلى المنطقة مع تنظيم فعالية «ليلة النزال من يو إف سي في أبوظبي»، التي تقام يوم السبت 25 يوليو، في الاتحاد أرينا، في جزيرة ياس.

وسيتم تطرح تذاكر الحدث قريباً للبيع، ويوجه المنظمون الدعوة للمشجعين لتسجيل اهتمامهم مبكراً لضمان أفضل فرصة لحجز التذاكر عبر موقع VisitAbuDhabi.ae، حيث تتوفّر أيضاً باقات فندقية وتذاكر حصرية للمشجعين.

وسيتم الإعلان عن كامل تفاصيل النزالات خلال الأسابيع المقبلة، بينما تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لتنظيم واستضافة أهم المواجهات الرياضية والتجارب الجماهيرية الاستثنائية.

تتمتع الشراكة بين يو إف سي وأبوظبي بتاريخ طويل من استضافة الفعاليات يمتد منذ عام 2010، حيث احتضنت الإمارة في السنوات الأخيرة تجربة «جزيرة النزال» الرياضية العالمية خلال جائحة كوفيد-19، لترسّخ منذ ذلك الحين مكانتها كواحدة من أكثر وجهات يو إف سي تميّزاً على مستوى العالم.

وشهد الاتحاد أرينا العام الماضي حضوراً جماهيرياً حاشداً خلال فعالية «ليلة النزال من يو إف سي: ويتيكر ضد دي ريدر» في يوليو، والتي شهدت مواجهة حماسية في فئة الوزن المتوسط، فيما جمع حدث يو إف سي 321: أسبينال ضد جين في أكتوبر بين اثنين من أبرز المنافسين في فئة الوزن الثقيل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

ومن خلال التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تواصل يو إف سي توسيع شبكتها العالمية من إطلاق الشراكات الحكومية والخاصة، لتقدم فعاليات مميزة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولتوسع قاعدة جماهيرها، وتحقق بالتالي أثراً اقتصادياً وثقافياً ملموساً.